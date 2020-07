Es sind die Gemeinsamkeiten zwischen der Topix Business Software AG und dem jahrelangen DACH-Chef von Apple und Sage, Peter Dewald, die diese Personalmeldung herausheben. Seit der Gründung 1990 bietet der Mittelständler nativ ein flexibles und ausgeklügeltes ERP-System für Mac, Windows-PCs und gemischte Netzwerke an, zusätzlich auch CRM-, DMS-, Finance-, und HR-Lösungen.

Peter Dewald ist seit seiner Zeit als Geschäftsführer der Sage Software GmbH 2016 als Consultant in seinem eigenen Unternehmen tätig. Bis dahin hatte er knapp 16 Jahre lang die Geschicke von Sage im deutschsprachigen Raum und Osteuropa geleitet. Zuvor war der Diplom-Ingenieur für Nachrichtentechnik neun Jahre in leitenden Funktionen bei Apple tätig, dort zuletzt als Geschäftsführer DACH und Osteuropa. Weitere Stationen seiner fast 40-jährigen Berufstätigkeit waren McKinsey und Hewlett Packard.

lesen Sie auch: weitere spannende Personalien aus dem Channel

„Die große Stärke von Topix war seit jeher, dass sie nicht nur Lösungen für Windows, sondern eben auch für macOS-Nutzer anbietet“, erklärt Dewald seine Motivation. „Hinzu kommt, dass der ERP-Markt sehr spannend ist und viel Potenzial hat. Daher reizte mich die Kombination sehr.“

„Topix hat einen langjährigen Kundenstamm im Mittelstand, der das hoch integrierte, sehr breite Angebot an Lösungen und Funktionen sehr schätzt und gerne weiterempfiehlt“, so Dewald weiter. „Die hohe Anpassbarkeit der Lösungen an den Kundenbedarf wird weiterhin ein wesentliches Merkmal von Topix-Lösungen bleiben.“