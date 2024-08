Nutanix hat drei Positionen mit Relevanz für den Channel in der Region EMEA neu besetzt. Sven Schoenaerts zeichnet jetzt als "Senior Director Channel Sales EMEA" für den Channel-Vertrieb verantwortlich. Philippe Dosset leitet als "Senior Director EMEA OEM & Alliances" jetzt den Ausbau des Geschäfts mit Alliance- und OEM-Partnern. Chris De Vere soll als "Director EMEA Service Providers" ein eigenes Team von Vertriebs- und Business-Development-Managern für Managed Service Provider in der EMEA-Region aufbauen.

Adam Tarbox, der bis Mai Vice President Channel Sales und Ecosystems EMEA war, hat auf diem Position des General Manager Northern, Eastern Europe & CIS gewechselt. Dass seine bisherigen Aufgaben auf mehrere Personen verteilt werden zeigt, dass ihnen mehr Gewicht begemessen wird.

Sven Schoenaerts neuer EMEA-Channel-Chef bei Nutanix

Schoenaerts war zuvor bei Nutanix seit Januar 2022 "Channel Sales Director" für Nord- und Osteuropa. Frühere Stationen von Schoenaerts waren AWS NetApp (als Senior Director für NetApp EMEA Channels) und Brocade (heute Teil von Extreme Networks).

Philippe Dosset soll Nutanix-Ökosystem ausbauen

Philippe Dosset, der jetzt die Aufgabe des Senior Director EMEA OEM & Alliances übernimmt, kam 2023 als Channel Director für Frankreich, Südeuropa und Nordwestafrika zu Nutanix. Davor hatte er leitende Positionen in Vertrieb und Partnermanagement bei Dell inne. Dosset ist ausgebildeter Ingenieur verfügt er über 27 Jahre Erfahrung in der IT-Branche, davon 20 Jahre im Vertriebsmanagement.

Wohin die Reise gehen wird, hat sich kürzlich bereits angedeutet. Cisco - das sich in der Frühzeit von Nutanix vehement gegen eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen wehrte - hat sich jetzt entschlossen, bei HCI stärker mit Nutanix zu kooperieren. Bereits im August 2023 hatten die Partner eine gemeinsame Hyperconverged-Plattform angekündigt, jetzt wollen Cisco und Nutanix ihre Partnerschaft ausweiten.

Dazu haben sie neue Managementfunktionen, KI-Komponenten und Netzwerkerweiterungen für ihr HCI-Paket angekündigt. Auch die Unterstützung für das Nutanix AI-basierte GPT-in-a-Box-Paket und eine verbesserte Integration der Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) sind angekündigt.

Katalysator der Partnerschaft ist die Unzufriedenheit im Markt mit VMware und der Wunsch nach Altrnativen - zunächst einmal unabhängig davon, ob die dann auch tatsächlich eingesetzt werden. Cisco ist nicht der einzige Anbieter, der darauf reagiert. Zum Beispiel hat auch Dell die seit 2014 bestehende, aber lange sehr stiefmütterlich behandelte Kooperation mit Nutanix jüngst erst wiederbelebt.

Chris de Vere baut MSP-Channel für Nutanix auf

Chris De Vere, der an Sven Schoenaerts berichtet, wechselt nach dreizehn Jahren bei VMware ins Nutanix-Team. Bei VMware war er zuletzt für das SaaS-Geschäft mit MSP-Partnern in der EMEA-Region verantwortlich. Davor arbeitete er elf Jahre bei IBM. Das von De Vere aufzubauende neue MSP-Team von Nutanix soll nicht nur aus bisherigen Mitarbeitern bestehen, sondern auch um neuen Kolleginnen und Kollegen erweitert werden. Sie sollen in den kommenden zwölf Monaten verpflichtet werden.

"Ich freue mich darauf, ein MSP-Team aufzubauen und entsprechende Prozesse zu etablieren, die nicht nur zu zusätzlichem Wachstum bei Nutanix beitragen, sondern auch zu innovativer Denkweise und Ausgestaltung der Partnerschaften inspirieren werden", sagt De Vere.

"Die Ernennung von Chris De Vere ist Teil der Konsolidierung der Ressourcen und Aktivitäten im MSP-Vertrieb von Nutanix in der EMEA-Region", teilt der Hersteller mit. "Die Neustrukturierung dient dazu, Vertriebsgelegenheiten mit Service-Providern durch eigene Kundenbetreuer und ein verbessertes Anforderungsmanagement im MSP-Kanal schneller voranzutreiben."

"Wir betreten mit dieser neuen Struktur gewissermaßen Neuland und Chris De Vere bringt in seiner Position fundiertes Fachwissen und Führungserfahrung mit", sagt der neue eruopäische Nutanix.Channel-Chef Schoenaerts. "Unser langjähriges Engagement für Partner hat zu einer dauerhaft großen Kundenzufriedenheit und profitablem Wachstum für unsere Partner beigetragen. Wir freuen uns darauf, auf dieselbe Art und Weise mit unseren MSP-Partnern zusammenzuarbeiten."

