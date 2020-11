Die Exabeam Inc., ein SIEM-Unternehmen aus Foster City, Kalifornien, hat Daniel Wolf als neuen regionalen Vertriebsleiter für die Geschäfte in der DACH-Region eingestellt. Die Kalifornier wurden jüngst von der KuppingerCole Analysts AG im Leadership Compass für Security Orchestration Automation and Response (SOAR) in den drei Kategorien Gesamtführer, Produktführer und Innovationsführer zum Leader ernannt.

Daniel Wolf bringt langjährige Management-Erfahrungen aus Vertriebspositionen im Bereich IT-Sicherheit mit zu Exabeam. Stationen des Diplom-Betriebswirts (FH) in der DACH-Region waren beispielsweise Contrast Security, die McAfee-Tochter Skyhigh Networks, FireEye, HP, Zscaler, Cisco oder F-Secure, wo er ähnliche regionale Verantwortung übernahm.

„Ich freue mich, dass wir Daniel Wolf im Team haben“, sagte Egon Kando, Area Vice President für Mittel-, Süd- und Osteuropa. „Die Nachfrage nach der modernen SIEM-Lösung von Exabeam mit der UEBA (User and Entity Behavior Analytics - Anm. der Red.) ist aufgrund der COVID-19-Krise sehr hoch. Als Reaktion darauf haben wir in diesem Jahr in der DACH-Region investiert und unter anderem unser kürzlich veröffentlichtes Exabeam-Cloud-Archiv in Frankfurt zur Verfügung gestellt. Daniel Wolf wird uns mit seiner immensen Erfahrung auf dem Sicherheitsmarkt helfen, diese derzeit starke Nachfrage gemeinsam mit unseren Partnern zu befriedigen.”

„Die Exabeam Security Management Platform integriert einen Data Lake für unbegrenzte Datenerfassung, maschinelles Lernen für fortgeschrittene Analyse und Automatisierung von alltäglichen und sich wiederholenden Aufgaben bei der Untersuchung und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle in einem einzigen Produkt", erklärt der neue Regional Sales Director DACH, Daniel Wolf. „Organisationen können besser arbeiten, indem sie diese Intelligenz zu beliebigen Sicherheitswerkzeugen hinzufügen."