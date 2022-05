Die ExtraHop Networks, Inc., ein US-amerikanisches Cybersecurity-Unternehmen, hat ihre Partnerschaftsvereinbarung mit Exclusive Networks aus dem Jahr 2020, auf einen paneuropäischen Vertrag für den Vertrieb in 14 europäische Länder ausgeweitet. Der französische Distributor baut damit die Reichweite mit einem Appliance-Hub für Lieferungen in die gesamte EMEA-Region aus und optimiert den Vertrieb der gesamten ExtraHop-Produkte auf den europäischen Märkten.

Exclusive unterstützt das ExtraHop-Panorama-Partnerprogramm und bietet zudem spezielle Akkreditierungstrainings für Vertriebsingenieure, die dadurch einen tieferen technischen Einblick in die Lösungen erhalten - einschließlich Demos, wichtige Anwendungsfälle sowie die Differenzierung zum Wettbewerb. Zusätzlich zur Akkreditierung bietet das Partnerportal Zugang zu Vertriebs- und Schulungsmaterialien, um Anwendungsfälle schnell zu identifizieren und umzusetzen.

"Unternehmen in der EMEA-Region haben die Notwendigkeit erkannt, die Transparenz zu erhöhen, die Erkennung von Bedrohungen zu verbessern und rationalisierte Untersuchungen durchzuführen", sagt Sandra Hilt, Senior Director, Channel Sales EMEA bei ExtraHop. "Exclusive Networks hat maßgeblich dazu beigetragen, die erstklassigen NDR-Lösungen von ExtraHop an europäische Partner zu liefern. Unsere neue Paneuropa-Vereinbarung steigert diese Fähigkeit, die Nachfrage zu befriedigen, und beseitigt alle potenziellen Engpässe und Hindernisse für einen nahtlosen globalen Vertrieb."

"Seit unserer Partnerschaft im Jahr 2020 hat sich unsere Beziehung zu ExtraHop immer weiter gefestigt. Unsere neue Vereinbarung ist ein Beweis dafür und versetzt uns in die Pole-Position, um die kontinuierlich steigende Nachfrage nach NDR zu befriedigen", sagt Denis Ferrand-Ajchenbaum, SVP Global Business Development & Ecosystems bei Exclusive Networks. "Netzwerkuntersuchung ist ein wichtiger strategischer Schwerpunkt für Exclusive, und die Aufnahme der Cyber Defense NDR-Plattform von Reveal(x) in unser Portfolio unterstreicht unseren Ruf als führender Distributor für innovative Cybersicherheitslösungen."

Sensibilisierung für NDR und XDR

Exclusive Networks veranstaltet in Zusammenarbeit mit anderen Anbietern der XDR-Allianz eine fünf Länder umfassende Roadshow. Sie startete am 24. Mai 2022 in Schweden und wird über Großbritannien, Frankreich sowie Deutschland (München, 28. Juni 2022) touren und am 30. Juni 2022 in den Niederlanden ihren Abschluss finden. Neben Live-Podiumsdiskussionen mit Experten findet auch eine Session über die marktführenden Features von ExtraHop statt.