Für Exclusive Networks Deutschland hat das Ressort "Managed Service Providing" eine wichtige strategische Bedeutung und wird aus diesem Grund kontinuierlich ausgebaut. Es hat jetzt mit Valentino Spadafora einen neuen Mitarbeiter bekommen, der dem VAD zufolge "federführend am Auf- und Ausbau dieses Ressorts beteiligt ist". Zusammen mit einem DACH-weiten Team aus dem Service-Bereich steht Spadafora Kunden von Exclusive Networks künftig beim Einstieg in das MSP-Business und dessen Weiterentwicklung zur Seite.

Spadafora bringt für seine Aufgabe langjährige Erfahrung in der Distribution mit. Er war zuvor unter anderem Account Manager Channel Sales bei Arrow und über drei Jahre als Business Development Manager Hosting bei Tech Data für Betreuung und Beratung von Service Providern und Hosting-Partnern zuständig. Damit hat er das erforderliche Rüstzeug, um dieses für Exklusive Networks strategische Geschäftsfeld voranzubringen - sowohl für den VAD selbst, als auch für dessen Fachhandelspartner. Vorrangige Aufgabe wird es sein, das Potenzial im Security-Segment auszuschöpfen.

Die Einstellung von Spadafora ist Teil einer breiter angelegten Initiative. Nach Ansicht des VADs braucht es für eine vertriebliche Rundum-Betreuung von Partnern und Herstellern immer Menschen, Experten in verschiedenen Disziplinen und mit unterschiedlichsten Skills. Deshalb habe man in den vergangenen Monaten kräftig in dieses Personal investiert. Aktuell seien alle Planstellen im Vertriebs- und Vendor Management besetzt. "Weitere Investitionen in zusätzliche Stellen sind darüber hinaus in Planung", erklärt das Unternehmen.

Insbesondere das Vendor Management wurde bei Exclusive Networks in diesem Jahr deutlich ausgebaut. "Wir bringen bei unseren Partnern gezielt die Hersteller ins Spiel, die bestehende Kundenthemen abdecken und ergänzen", erklärt Andreas Litric, der den Bereich seit 1. August 2022 als Director Vendor Management in Deutschland verantwortet. "Gibt es hierbei fachlichen Nachholbedarf, füllen Exclusive-Networks-Mitarbeiter die Lücken mit ihrer technischen oder vertrieblichen Kompetenz, mit Schulungen und Workshops bis hin zum Proof of Concept."

Der Ausbau des Vendor-Management-Teams folgt der Unternehmensstrategie, wonach Security- und Cloud-Problemen nur mit Gesamtlösungen beizukommen ist, die sich aus einer Kombination aus Produkten mehrerer Hersteller ergeben. "Wir finden für jeden Partner und für jeden seiner Kunden die für ihn passenden Lösungen und Hersteller und versorgen ihn mit dem nötigen Wissen", verspricht Litric.

