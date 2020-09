Veracomp, mit Zentrale im polnischen Krakow, verfügt wie Exclusive Networks über Kernkompetenzen im Cybersecurity-Umfeld, hat zum Großteil die gleichen Lieferanten mit etablierten Beziehungen und ähnlicher Wertschöpfungskultur sowie Erfolgsgeschichte.

Exclusive Networks holt sich mit Veracomp einen Jahresumsatz von rund 300 Mio. Euro und einen Kundenstamm von über 3.000 Resellern. Der VAD verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung und einen hervorragenden Ruf, heißt es aus der deutschen Exclusive-Niederlassung. Rund 75 Prozent des Geschäfts entfallen bereits auf Cybersecurity- und Cloud-Lösungen mit Anbietern wie Fortinet, F5 Networks und Infoblox, die auch zum strategischen Portfolio von Exclusive Networks gehören.

Die Veracomp-Gruppe beschäftigt in Polen, Rumänien, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Serbien, Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Ungarn und Bulgarien insgesamt über 400 Mitarbeiter. Ebenfalls zu Veracomp gehört das Schulungsunternehmen Compendium, das über 1.000 autorisierte Schulungskurse im Angebot hat.

Zusammenschluss bringt Vorteile für beide Unternehmen

Exclusive Networks will den Wachstumskurs im erweiterten Vertriebsgebiet für lokale, regionale und globale Partner dahingehend unterstützen, dass diese nun auf Ressourcen, Reichweite und Lösungsportfolio des Distributors zurückgreifen können.

"Die Geschichte von Exclusive Networks begann in Europa. Nach der globalen Expansion in EMEA, APAC und Nordamerika ist es jetzt an der Zeit, das Geschäft nach Mittel- und Osteuropa auszudehnen, was immer schon Teil unserer Wachstumsstrategie war", erklärt Olivier Breittmayer und fügt hinzu: "Unser Plan ist es jedoch, wie immer, den anhaltenden Erfolg zu unterstützen, anstatt neue Strukturen aufzuerlegen. Das Veracomp-Management unterstützt die Transaktion voll und ganz."

"Für Veracomp und alle, die geschäftlich mit uns in Verbindung stehen, ist dies ein sehr positiver Schritt", erläutert CEO Adam Rudowski. "Die Zusammenarbeit mit Exclusive Networks zeigt, dass unser Ansatz funktioniert und es uns möglich ist, unser Know-how in eine wirklich globale Mission einzubringen, gleichzeitig aber weiterhin auf Wachstum ausgerichtet zu sein und Mehrwert im Channel zu schaffen. Bestehenden und potenziellen Hersteller- und Reseller-Partnern bieten sich durch die Erweiterung der CEE-Region große Chancen. Und unsere Mitarbeiter können ein neues Kapitel einer bemerkenswerten Erfolgsgeschichte schreiben."

Die Transaktion unterliegt mehreren Bedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen, und soll voraussichtlich im vierten Quartal 2020 abgeschlossen sein.