Vor über drei Jahren ist Exclusive Networks in Deutschland mit der eigenen Subscriptions-Plattform "X-OD" an den Start gegangen. Via X-OD können Reseller unterschiedliche Security-Lösungen beziehen und sie als reine Services ihren Kunden zur Verfügung stellen. Bisher hält sich allerdings die Menge der auf dieser Plattform angebotenen Lösungen in Grenzen. Gerade mal fünf Hersteller sind auf X-OD gelistet: Fortinet, Palo Alto Networks, Proofpoint, Sentinel One und Wasabi.

Nun kam endlich ein sechster Technologielieferant dazu, der italienische Cloud-Storage-Anbieter Cubbit. Damit bietet der VAD (Value Added Distributor) ab sofort auch eine europäische Cloud-basierte Objekt-Speicherlösung an, bei der Daten an unterschiedlichen Standorten innerhalb Deutschlands oder Österreichs gespeichert werden.

Die von Cubbit erfassten Daten werden verschlüsselt, fragmentiert und über geografisch verteilte Netzwerke dupliziert. Damit verspricht der Hersteller wirksamen Schutz vor Ransomware und anderen Datenverlustszenarien. Selbstredend werden dabei die DSGVO-Vorgaben eingehalten. Reseller können diese Lösung von der der X-OD-Plattform on-demand beziehen und weiterverkaufen.

Laut Andreas Litric, dem Director Vendor Management bei Exclusive Networks, erhalten Vertriebspartner durch Integration der Cubbit-Technolgie in das X-OD-Portfolio neue Möglichkeiten, im Cloud-Business zu punkten: "Daten sind das Lebenselixier eines jeden Unternehmens und ihre sichere Speicherung entscheidend für den Schutz vor Cyber-Bedrohungen oder Naturkatastrophen."

Peter Schoderböck, General Manager bei Exclusive Networks Austria, ergänzt: "Cubbit erhöht diese Ausfallsicherheit durch die Speicherung von mindestens drei Kopien der Daten pro Land. Somit bieten wir einen zuverlässigen und robusten Datenschutz innerhalb der DSGVO-Richtlinien und eine hohe Flexibilität bei der Datenwiederherstellung."

Richard Czech, Chief Revenue Officer bei Cubbit, freut es, Exclusive Networks als Distributor gewonnen zu haben: "Gemeinsam wollen wir die Sicherheit bei der Datenspeicherung und bei Datenmanagements erhöhen. Zugleich steigen die Margen für unsere Managed Services Provider (MSP)."

Sein Chef Alessandro Cillario, Co-CEO und Mitbegründer von Cubbit, geht noch in tiefer in die Analyse de Kundenbedürfnisse: "Unternehmen haben oft Bedenken bezüglich Sicherheit, DSGVO-Konformität oder Datenhoheit und werden bei großen Cloud-Storage-Anbietern häufig mit unerwarteten Kosten konfrontiert. Gemeinsam mit Exclusive Networks können wir in Deutschland und Österreich jetzt eine Lösung anbieten, die Innovation, hohe Margen und ein sicheres Datenmanagement kombiniert."



