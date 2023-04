Im Projektgeschäft hängt viel davon ab, jederzeit alle Prozesse im Blick und unter Kontrolle zu haben, sagt Exclusive Networks zum Start des neuen Tools. Exclusive Access - das neue Partnerportal des französischen VAD mit Niederlassung in Berlin, München und Münster - führt unterschiedliche Projektdetails in Echtzeit zusammen und macht damit das Projektmanagement effizienter.

Projektgeschäfte sind komplex und vielteilig

Neben dem Projektmanagement selbst, brauchen auch Vertriebsmitarbeiter, der Einkauf und nicht zuletzt die Finanzabteilung Informationen über Liefer- und Bestelldetails eines Projekts. Statt sich wie bisher die Infos bei den einzelnen Abteilungen und Dienstleistern zusammenzutragen, reicht nun ein Blick ins Portal, um über Lieferstatus und -datum, Seriennummer und Sendungsverfolgung bis hin zur Ankunft Bescheid zu wissen. Der Vertrieb sowie Mitarbeiter aus dem Einkauf können damit Kundenanfragen auf aktuellem Stand beantworten, Details zu konkreten Bestellungen abfragen, Projektmanager zeitnah etwa auf Lieferverzögerungen reagieren und Lösungen bereitstellen.

Ergänzt wird diese Basis-Funktionalität durch eine Reihe erweiterter Dienste, darunter hilfreiche Filtermöglichkeiten, die eine präzise Eingrenzung und Abarbeitung von Aufträgen erlauben oder etwa den Einblick in die aktuellen Rechnungs- und Bezahldaten. "Alle diese Informationen laufen nun in Exclusive Access zusammen", erklärt Mike Cramer, Vertriebsdirektor bei Exclusive Networks. "Alle Bestellungen im Überblick, der Lieferstatus vom Logistikunternehmen sowie aktuelle Rechnungsdetails - und das in Echtzeit."

Testphase erfolgreich beendet - weitere Funktionen geplant

Die anwenderfreundliche und leistungsfähige Portallösung wurde in einer Testphase auf Praxistauglichkeit geprüft und ist seit dem 18. April 2023 für alle registrierten Partner verfügbar. Alle Transaktionen, die ab dem 1. Mai 2021 getätigt wurden, sind im Portal zu finden. Bis Mitte November 2022 sind Bestellungen mit einer Trackingnummer im Portal versehen, seit 1. Dezember 2022 eine Trackingnummer mit direktem Link zur Sendungsverfolgung.

Weiterhin soll ein Rechtesystem mit 2-Faktor-Authentifizierung demnächst jedem Mitarbeiter den Zugriff auf die Daten und Informationen eröffnen, die er für seine Arbeit braucht. Dies soll neben der Effektivität auch den Datenschutz erhöhen.

"Es sind auch noch einige Weiterentwicklungen von Exclusive Access in Arbeit, die sich unsere Partner wünschen", ergänzt Mike Cramer. "Dazu zählt etwa eine Überblicksfunktion des Lagerbestandes, die dem Kunden darstellt, was bei uns aktuell vom Lager bestellbar ist. Auch die verschiedenen Preislisten der Hersteller sind einsehbar, jeweils abhängig vom Status des Partners."

Partner, die sich für das Portal interessieren, können sich einfach unter diesem Link per E-Mail registrieren, indem sie Firmenname, Kundennummer sowie die Mailadresse für jeden User angeben, der Zugang erhalten soll.