Für erfolgreiche Deals in Cashflow-sensiblen Zeiten propagiert VAD Exclusive Networks für seine westeuropäischen Partner die "Invoicing and Payment Solutions" (XPS). Die erweiterten Finanzierungsmöglichkeiten für Händler beinhalten flexible Rechnungsstellung sowie individuelle Zahlungslösungen, um ihre Cashflow-Ausgaben möglichst gering zu halten.

Lösung für komplexe ökonomische Belastungen

Kapital und kurzfristige Liquidität sind zentrale Risikofaktoren für CFOs. Druck im Cashflow wirkt sich negativ auf Bestellungen aus und interne Vorgaben verringern Agilität sowie Produktivität. Der Dienstleister muss einerseits die Cashflow-Vorgaben erfüllen und andererseits auf seine Marge achten. Um das finanzielle Risiko zu minimieren und die Sicherheit zu erhöhen, steigt auch die Nachfrage nach langfristigeren Deals, sogenannten Multi-Year-Deals (MYD).

Mit XPS bietet Exclusive Networks seinen Partnern unkomplizierte Finanzierungslösungen an - unabhängig von Discounts und weit über traditionelle Projekt-Budgetierungen und Zahlungsbedingungen hinausgehend. So können Partner ihre Zahlungsströme an die Zahlungsmodalität des Endkunden anpassen und schützen ihre Liquidität.

Agile Finanzierung

Das Angebot umfasst mehrjährige und mehrperiodische Zahlungspläne für Software- und Support-Abonnements. Mit den Multi-Year-Discounts werden zudem Erhöhungen oder Währungsschwankungen ausgeglichen. Der VAD verspricht weiterhin, dass keine Vereinbarungen mit Drittanbietern und keine Miet- oder Finanzverträge abgeschlossen werden müssen.

"XPS adressiert die wichtigsten Herausforderungen im Cashflow und Budget bei Verhandlungen optimal", erklärt Marcus Adä, General Manager von Exclusive Networks Deutschland und Regional Manager DACH. "Mit XPS haben wir eine agile und anpassungsfähige Finanzierungslösung für unsere Partner entwickelt, die dabei hilft, Liquiditätsprobleme unter den aktuellen makroökonomischen Bedingungen zu lösen. Der Channel kann damit seine Marge schützen und die Kundenbindung intensivieren."

Weitere Details zu den Invoicing and Payment Solutions (XPS) bietet Exclusive Networks unter diesem Link.