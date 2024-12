Der global agierende französische Security-VAD Exclusive Networks übernimmt Cloudrise zu 100 Prozent. Der Anbieter von Sicherheitsdienstleistungen für Managed und Professional Services steht für führende Lösungen aus den Bereichen Security Access Service Edge, Data Security Posture Management und Cloud Native Application Protection Platform. Der Distributor kann so die Kompetenzen und Expertise von Cloudrise für Anbieter wie Netskope, BigID und Cyer nutzen.

Cloudrise bringt über 100 VARs mit

Die Kombination der Expertise von Cloudrise in den Bereichen SASE, DSPM und CNAPP mit den bewährten Channel-Enabling-Services von Exclusive Networks - beispielsweise mit Schulungen, Quick Starts oder Health Checks - nützt auch Partnern in der DACH-Region. Die erhalten über den Distributor nun Zugriff auf ein erweitertes Portfolio mit zusätzlichen Professional und Managed Services.

Cloudrise wird weiterhin unter seiner etablierten Marke tätig sein. Der Anbieter unterstützt derzeit über 100 Value-Added Reseller und Systemintegratoren und unterhält Lieferzentren in den USA, Großbritannien sowie Kolumbien. Der Zusammenschluss garantiert einen ununterbrochenen Service für Cloudrise-Kunden und eröffnet diesen den Zugang zu den umfangreichen Cybersicherheitslösungen und -ressourcen von Exclusive Networks.

Für stärkeres Wachstum in den USA

"Wir freuen uns, Mitglied der Exclusive-Networks-Familie zu werden, und wir teilen ganz klar das Engagement für Innovation, Kundenerfolg und einen zukunftsweisenden Ansatz für Cybersicherheit", erklärt Rob Eggebrecht, Mitbegründer und CEO von Cloudrise. "Als 'Partners Partner' können wir unser bestehendes Reseller-Netzwerk in die Lage versetzen, die globale Reichweite zu erweitern und zu vertiefen, um den Kunden erstklassige Lösungen anbieten zu können. Gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um noch mehr Unternehmen dabei zu helfen, Vermögenswerte zu schützen und gut mit der volatilen Cybersicherheitssituation umgehen zu können."

"Die Übernahme von Cloudrise ist ein wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie in den Vereinigten Staaten, stärkt sie doch unsere globalen Servicekapazitäten in wachstumsstarken Sicherheitssegmenten und insbesondere in den Bereichen SASE und DSPM erheblich", betont Jesper Trolle, CEO von Exclusive Networks. "Seit Beginn unserer Zusammenarbeit Ende 2022 war klar, dass die Bündelung der Kräfte einen überzeugenden Mehrwert für Anbieter, Partner und Endnutzer schaffen würde. Durch die Kombination des technischen Know-hows von Cloudrise und seinem bewährten Vertriebsdienstleistungsmodell mit dem globalen Netzwerk von Anbietern und Partnern sowie der geografischen Reichweite von Exclusive Networks stärken wir unsere führende Position als vertrauenswürdiger Cybersicherheitsspezialist, der weltweit Dienstleistungen mit hohem Mehrwert anbietet."

"Dank Cloudrise können wir unser Portfolio an innovativen Dienstleistungen weiter ausbauen und das Enablement für unsere Partner entsprechend optimieren", erklärt Marcus Adä, Managing Director Germany, Regional Director DACH von Exclusive Networks. "Kunden und Partner beider Unternehmen profitieren von der Infrastruktur, der globalen Reichweite und der zuverlässigen Servicebereitstellung von Exclusive Networks sowie von der strikt Channel-orientierten Ausrichtung und dem Fokus von Cloudrise auf SASE-, DSPM- und CNAPP-Services."