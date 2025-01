Exclusive Networks, ein weltweit agierender VAD für Cybersicherheit, bündelt das Portfolio der Dienstleistungen unter Exclusive Global Solutions (XGS). Damit will der Distributor seinen Partnern einen einfacheren Zugang zu seinem Angebot an Cybersicherheitslösungen bieten. XGS zentralisiert den gesamten Verkaufszyklus - von der fachkundigen Beratung über das globale Einkaufs-Management bis hin zum Post-Sales-Services.

XGS im Überblick

Als zentrale Anlaufstelle für das globale Lifecycle-Services-Portfolio bietet XGS Zugang zu Transaktionen, Versand und weiteren Dienstleistungen in mehr als 170 Ländern. Dafür stehen über 1.800 technische Experten bereit, darunter 600 Ingenieure und 1.200 zertifizierte Vertriebsmitarbeiter. Neben globalen Logistik-Hubs und Zertifizierungen und Akkreditierungen auf höchster Ebene, sind weltweit exklusive Schulungszentren zur technischen Ausbildung und Akkreditierung für Fortinet-, Infoblox- und F5-Technologien sowie Palo Alto Networks mit Consigas vorhanden. Dazu kommen, mit der Übernahme von Cloudrise, spezialisierten Managed- und Professional Services für wichtige Hersteller wie Netskope.

XGS optimiert so die Kernservices von Exclusive Networks und bietet zugleich eine Plattform, um spezialisierte Angebote innerhalb der Gruppe mit Ignition Technology, Nuaware, NextGen und zukünftigen Akquisitionen zu skalieren. Für Partner eröffnet sich die Chance, sich als zentrale Anlaufstelle für die Cybersecurity-Bedürfnisse ihrer Kunden zu etablieren und dadurch nachhaltige Einnahmequellen schaffen. XGS sei ein vielseitiges Dienstleistungspaket, das Partnern dabei hilft, effektiver zu agieren, wirbt Exclusive Networks weiter.

Einfacher, schneller und individueller

"Mit XGS wird unser Angebot an Cybersicherheitslösungen orchestriert und das Enablement unserer Partner optimiert. Zudem wird Komplexität reduziert und die Transparenz sowie die schnelle Reaktionsfähigkeit unserer Partner werden gefördert - vom ersten Angebot bis zur globalen Lieferung", verspricht André Dieball, Director Technical Customer Success DACH bei Exclusive Networks. "Für unsere Partner heißt das konkret: Kein aufwändiges Navigieren mehr durch komplexe, geografisch fragmentierte Multi-Vendor-Landschaften. Mit unserem XGS Global Deal Desk steht ein spezialisierter Concierge-Service für die nahtlose Durchführung globaler Roll-Outs zur Verfügung."

"Unsere Partner können mit XGS die Reichweite, Skalierung und Expertise der globalen Infrastruktur von Exclusive Networks nutzen, um ein differenziertes Marktangebot zu schaffen", ergänzt Marcus Adä, Managing Director Germany, Regional Director DACH von Exclusive Networks. "So können Wettbewerbsvorteile erzielt und neue, wertsteigernde Umsatzquellen in jeder Phase des Lebenszyklus von Cybersecurity-Lösungen erschlossen werden. Damit bieten wir unseren Partnern einen echten Value Add."

Weitere Informationen zu den Exclusive Global Solutions (XGS) sind unter diesem Link erhältlich.