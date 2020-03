Exclusive Networks, globaler VAD für Cybersicherheit und Cloud-Produkte, kann für 2019 ein weiteres Wachstumsjahr sowie ein Umsatzplus von 17 Prozent auf 2,4 Mrd. Euro vorweisen. Dabei haben sich alle Regionen ausgewogen im Bereich Cybersicherheit sowie Cloud-Transformation entwickelt und seien organisch gewachsen, so der VAD.

Dass rund 200 Mio. Euro des Gesamtumsatzes aus subskriptionbasierten Transaktionen stammen, ermuntert Exclusive Networks dazu, weitere disruptive Geschäftsmodelle zu entwickeln, die von dieser speziellen Marktnachfrage profitieren. Auch die Strategie kontinuierlich in neue Länder zu expandieren, innovative Services anzubieten, sowie die Back-Office-Betriebsplattform zu optimieren, habe sich bewährt, heißt es weiter aus Paris.

Trotz aller Herausforderungen durch COVID-19 sei das bisherige Geschäftsjahr im Rahmen des Businessplans. Zur Erhaltung dieser Stabilität wurden Remote-Arbeitsplätzen für die Mitarbeiter geschaffen sowie die Lieferketten und Kundenbetreuung verstärkt. Finanziell gibt sich Exclusive Networks in der Bilanz und Cash-Position stark und nachhaltig. Das Risiko-Management des Unternehmens sorge dafür, Serviceunterbrechungen zu minimieren und gleichzeitig das Wohlbefinden von Mitarbeitern und Kunden zu maximieren.

Neues Partner-Support-Paket

Aktuell führt der VAD ein neues Support-Paket ein, das den Channel-Partner helfen soll, die Corona-Krise zu überstehen. Gleichzeitig engagieren sich die Führungsteams kontinuierlich für eine wertorientierte Geschäftsphilosophie und -kultur. Das Paket enthält unter anderem einen Kommunikationswegeplan, Betriebskontinuitätshilfen, einen professionellen Implementierungs- und Supportablauf für Kunden, konsolidierte Lieferantenprogramme sowie Richtlinien zur Gesundheitsvorsorge.

"Unsere Reise geht weiter", so Andy Travers, EVP Worldwide Sales & Marketing bei Exclusive Networks. "Wir verzeichnen ein weiteres starkes Jahr, in dem wir Chancen für unsere Partner geschaffen haben und organisch schneller als der Markt gewachsen sind.“

„Unternehmen konsumieren Technologie heute anders. Das macht unsere Arbeit, Werte im Channel zu schaffen, zu einer spannenden Angelegenheit“, fährt Travers fort. „Hinter den Kulissen haben wir in unsere globalen operativen Fähigkeiten investiert und unser Führungsteam gestärkt. Wir konzentrieren uns jedoch mehr denn je darauf, das zu tun, was wir am besten können - uns auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu konzentrieren und uns bewusst darum zu bemühen, die Geschäfte unserer Partner zu unterstützen, insbesondere in dieser ungewissen Zeit."