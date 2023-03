Exertis Pro AV, deutsche Tochter der irischen DCC Technology, vermeldet den Vertriebsstart von Xilica exklusiv für die DACH-Region, Polen sowie weitere ausgewählte CEE-Märkte und bietet ab sofort das komplette Xilica Portfolio an. Der kanadische Hersteller bringt sein preisgekröntes Angebot an IT-zentrierten Audiolösungen für eine moderne Zusammenarbeit auf den hiesigen Markt.

Durch die Vereinbarung erhalten Exertis Pro AV-Wiederverkäufer auch Zugang zum globalen Vertriebsprogramm Xilica One. Dies wurde entwickelt, um die Rentabilität, das Wachstum und den Einfluss von Resellern zu verbessern, indem es zusätzliche Werkzeuge und Anreize bietet. Dazu gehören unter anderem Projektregistrierung, Werbekostenzuschüsse (MDF), Vertriebs- und Marketingressourcen, On-Demand-Training und Rentabilitätsprogramme.

Audiokonferenzen via LAN-Kabel

Mithilfe der digitalen Signalprozessoren, Netzwerkendpunkte, Benutzerschnittstellen und Lautsprecher aus dem Sortiment, können Systemintegratoren große Audiokonferenzanlagen allein über Netzwerkkabel implementieren. Die modularen Systeme erlauben eine flexible Systemplanung durch die optional erhältlichen Input/Output- und Steuerungskarten. In Verbindung mit Allianzpartnern wie Sennheiser und Barco bilden Xilica-Produkte eine Komplettlösung für Konferenzräume, Klassenzimmer und behördliche Anwendungen unter der Einhaltung von IT-Standards.

"Da die Kundennachfrage nach einfach zu implementierenden, IT-zentrierten Audiolösungen in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Behörden steigt, freuen wir uns über die Partnerschaft mit Exertis Pro AV", kommentiert James Knight, CEO von Xilica. "Die Kombination des starken Händlernetzwerks und der Beziehungen im Channel mit dem Produktportfolio von Xilica, den strategischen Allianzen und dem Xilica One Partner Programm bietet ein überzeugendes Wertangebot, das eine hervorragende Erfahrung für den Endbenutzer sicherstellt."

"Die Aufnahme von Xilica in unser Portfolio an Kommunikationsprodukten ermöglicht es den Exertis Pro AV-Resellern, leistungsstarke Audiolösungen für mittlere, große und spezielle Räume anzubieten, die über eine Standard-IT-Infrastruktur bereitgestellt werden können", so Carsten Steinecker, Managing Director Business Development bei Exertis Pro AV. "Wir freuen uns über den Unterschied, den die Produkte von Xilica für unsere Reseller im Unternehmens-, Bildungs- und Regierungsmarkt machen können. Xilica ist darauf bedacht, maßgeschneiderte Audiosysteme anzubieten, die den Unternehmensstandards entsprechen und eine größere Einfachheit bei der Entwicklung und Bereitstellung bieten."