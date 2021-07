Ab sofort hat die Exertis Pro AV, auch bekannt als Comm-Tec GmbH, ihr Portfolio im Bereich UCC um die Audio-Video Lösungen des schwedischen Herstellers Konftel erweitert. Die Vereinbarung umfasst die DACH-Region sowie Tschechien, Rumänien und Bulgarien. Der VAD, als Teil der Exertis-Gruppe inzwischen eine 100prozentige Tochter des Mischkonzerns DCC plc., ist Anbieter für AV- und IT-Medientechnik sowie Digital Signage-Lösungen.

Die AV-Pakete von Konftel umfassen jeweils ein Audio-Endgerät, eine leistungsfähige Konferenzkamera und den One Cable Connection Hub. Dieser verbindet die Geräte sowie ein beliebiges HDMI-Anzeigegerät über ein einziges USB-Kabel per Plug and Play mit dem Computer des Anwenders. Die Konftel-Produkte eignen sich laut VAD für alle Kollaborationslösungen wie Microsoft Teams, Zoom, Google Meet und viele weitere.

Partner für neue Marktsegmente

„Wir haben Exertis Pro AV als Distributor aufgenommen, da wir künftig bestimmte Marktsegmente mit Hilfe spezialisierter Partner noch besser erschließen möchten“, sagt Ralf Kalker, Vertriebsdirektor DACH bei Konftel. „Exertis Pro AV zählt seit über 30 Jahren zu den größten Value-Add-Distributoren in Europa speziell für AV- und IT-Medientechnik. Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit wird auf den Audio-Video-Komplettpaketen für Online-Konferenzen über Collaboration-Tools wie Skype, Teams, GoTo-Meeting, Webex, Zoom oder ähnlichen Lösungen liegen.“

„Die Lösungen von Konftel erweitern unser Unified Communications and Collaboration Produktprogramm perfekt“, erklärt Carsten Steinecker, Geschäftsführer Business Development bei Exertis Pro AV. „Im Bereich UCC sind wir zuletzt besonders stark gewachsen. Dies liegt unter anderem an unserer Positionierung als Value-Add-Distributor, der in kompletten Lösungen denkt.“