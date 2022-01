Die Arbeitswelt ändert sich schneller als je zuvor. Home Office mit Video-Meetings und Online-Zusammenarbeit oft über Tausende Kilometer Entfernung, in immer mehr Bereiche vordringende Automation mit immer leistungsfähigeren Robotern, Künstliche Intelligenz, die zunehmend die Arbeitsabläufe steuert und Tätigkeiten übernimmt, die bisher von Menschen erledigt werden. Wie muss man als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, aber auch einfach nur als Mensch darauf reagieren? Wie zieht man aus diesen immer neuen Herausforderungen den größten Nutzen für sich?

Das und vieles mehr erklärt der Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky in einem Live-Webinar ab 25. Januar 2022 (ab 17 Uhr), an dem jeder Interessierte teilnehmen kann. Gratis.

Hier können Sie sich zu dem Live-Webinar "Zukunft der Arbeit" anmelden.

Für Arbeitnehmer, Selbstständige und Arbeitgeber

In diesem Live-Webinar erfahren Sie alles, um sich auf die Arbeitswelt der Zukunft optimal vorzubereiten. Arbeitnehmer und Selbstständige wissen nach der Teilnahme, ob Ihr Job in zehn Jahren noch existiert. Sie erfahren, welche Trends die Zukunft der Arbeit beeinflussen, welche neuen Arbeitsformen sich durchsetzen und welche neuen Berufsfelder durch die Digitalisierung entstehen? Und wie die Arbeitswelt in Jahr 2030 aussieht.

Arbeitgeber wiederum erfahren zum Beispiel, wie Sie die besten Mitarbeiter gewinnen und an sich binden - mit einem modernen Arbeitsplatz und attraktiven Arbeitsbedingungen! Und wie zukunftssicher ihr Unternehmen überhaupt ist.



Titel: Zukunft der Arbeit

Wann: Dienstag, 25. Januar 17:00 bis 18.30 Uhr

Für wen: Arbeitnehmer, Selbstständige, Unternehmer, Zukunftsinteressierte; 35-65 Jahre

Dauer: 1,5 StundenPreis: Gratis. Sie müssen nur Ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Das Webinar will Teilnehmern jegliche Zukunftsangst nehmen und ganz im Gegenteil zeigen, wie jeder von diesen Veränderungen profitieren und das Beste für sich herausholen kann.

Diese typischen Probleme der Zielgruppe behandelt Sven Gabor Janszky:

Unsicherheit hinsichtlich wandelnder Berufsumgebung

Zukunftsangst

Existiert mein Job in 10 Jahren noch?

Welche Trends beeinflussen die Zukunft der Arbeit?

Welche neuen Arbeitsformen setzen sich durch?

Welche neuen Berufsfelder entstehen mit zunehmender Digitalisierung?

Wie sieht die Arbeitswelt im Jahr 2030 aus?

Diese Lösungen bietet das Webinar:

Die Teilnehmer erfahren, was sie über die Arbeitswelt der Zukunft wissen müssen, um sich optimal auf diese Veränderungen vorzubereiten.

Die Teilnehmer wissen, wie sie ihre Positionierung zukunftssicher platzieren können.

Die Teilnehmer lernen Trends der Arbeitswelt der Zukunft kennen und inwiefern Digitalisierung darin mitspielt.

Wenn die Teilnehmer die Veränderungen in ihrem Umfeld kennen, können sie sich frühzeitig darauf einstellen und agieren. Sie steuern somit proaktiv ihre Zukunft und sind ihrem Umfeld einen Schritt voraus.

Ein besonders Versprechen gibt Janszky obendrein: „Der Teilnehmer lernt eine erfolgserprobte Methode kennen, wie er seine Zukunftspläne verwirklicht und sich in seinem zukünftigen Arbeitsumfeld positionieren sollte“.

