Im Pressgespräch sparte Schmitz-Axe nicht mit Anerkennung für die Leistungen seiner Fachhändler. So sei es 2021 mehr Telekom-Partnern gelungen, die für das vergangene Jahr angepeilten Ziele zu erreichen, als dies noch 2020 der Fall war. Sogar die Zielerfüllungsquote aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 wurde 2021 übertroffen.

Trotz dieses guten Abschneidens setzt der Leiter Handel (SVP) bei der Deutschen Telekom AG auch 2022 auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Partner. Hierzu hat der Telekom-Manager einige Kundenbindungsmaßnahmen verabschiedet, die den Resellern mehr profitable Abverkäufe ermöglichen sollen.

So wird die Deutsche Telekom zum ersten Mal sämtliche Kundendaten ihren Exklusiv-Partnern zur Verfügung stellen. Damit erhalten diese Fachhändler die Möglichkeit, aktiv für Frequenz in ihren Shops zu sorgen. Ziel ist es, Kunden anzurufen und dann für die Vermarktung in die Shops einzuladen", sagt Schmitz-Axe.

Technisch wird die Freigabe der Kundendaten über die Zurverfügungstellung der "Magenta View"-Anwendung für Exklusiv-Partner ab dem 1. April 2022 gelöst: "Dort können unsere Partner dann die komplette Kundenhistorie, den aktuellen Status von Störungen bei einem Kundenanschluss und noch mehr einsehen", meint Schmitz-Axe. Telekoms Exklusiv-Partner sollen zwischen 200 und 250 Kundendatensätze pro Monat erhalten.

"Wir verfolgen das Ziel, Kunden stets sofort Antwort und Lösung anzubieten", so der Handelsleiter bei der Deutschen Telekom. Er glaubt, dass Partner mit Zugang zu Magenta View diesem Service ebenso gut leisten können. Und das würde sich in einer höheren Kundenzufriedenheit und besseren Geschäftsergebnissen für die Partner selbst niederschlagen. "Wir wollen nicht nur unsere Kunden zu unseren Fans machen, sondern auch unsere Händler", so Schmitz Axe weiter.

Das wird auch nötig sein, denn allein 2021 hat die Telekom 86 Shops neu eröffnet - zum Teil an neuen Locations zum Teil nach Umbau bestehender Filialen. "Dafür haben wir mehrere Millionen Euro ausgegeben und wollen dies 2022 wiederholen", so der Telekom-Manager. In diesen neuen Shops sollen Händler natürlich höhere Umsätze erzielen und damit dies gelingt, müssen sich laut Schmitz-Axe stets weiterbilden.

Und das tun sie auch: So lobt Telekoms Partnerbeauftragter die Weiterbildungsanstrengungen seiner Händler. Demnach haben 2021 rund 3.800 Mitarbeiter der Partnerunternehmen die Telekom Sales Academy besucht und sich dabei zusammen in mehr als 27.000 Stunden fortgebildet. Für dieses Jahr plant die Deutsche Telekom, ein bundeseinheitliches Onboarding-Programm für neue Verkäufer einzuführen - eine Kombination aus Webinaren mit festem Lernplan und frei zugänglichen interaktiven Formaten, bei denen die Teilnehmer in Web-Sessions live mit Trainern die passende Verkaufsansprache lernen. All diese digitalen Schulungen sind für alle Telekom-Partner zugänglich; die Weiterbildungsoffensive soll noch im März 2022 starten.

