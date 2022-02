Im Portfolio der Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) von Also ist ab sofort Exoscale powered by Lenovo erhältlich, eine Kooperation zwischen Exoscale und Lenovo. Seinen Partnern verspricht der Distributor Zugriff auf preislich attraktive, flexible und zu 100 Prozent datenschutzkonforme Public Cloud Services für Unternehmenskunden.

Im Gegensatz zu den globalen Anbietern hat Exoscale, das zur Telekom Austria-Gruppe gehört, keine Niederlassung in den USA. Alle Daten bleiben in Deutschland und der Datenschutz folgt höchsten europäischen Standards. Zudem werden bei Exoscale powered by Lenovo regelmäßige Audits durchgeführt, damit Unternehmen wirklich sicher sein können, dass alle Compliance-Verpflichtungen eingehalten werden, so Also weiter.

DSGVO-Compliance und Pay-per-use

Reseller können für ihre Kunden Serverleistung nach individuellem Bedarf buchen, hoch flexibel bei geringem Zeitaufwand und ohne hohe Investitionen in Kauf, Aufbau und Pflege eigener Server. Bei unerwarteten Spitzen können umgehend Kapazitäten hinzu gebucht werden. Mit Pay-per-Use erhalten Kunden einen transparenten Zahlungsmodus, bei dem sie nur das bezahlen, was sie einsetzen.

"Wir freuen uns sehr, Exoscale powered by Lenovo an Bord zu haben", sagt Doris Pröbstl, Regional Lead Datacenter DACH bei Also. "Es ist eine bedeutende Erweiterung unseres Portfolios, denn jetzt kann unser Lenovo ISG Team die Partner lückenlos bei ihren Data-Center- und Cloud-Projekten beraten und unterstützen."

Detaillierte Informationen gibt es bei Also unter diesem Link.