Exoscale powered by Lenovo wird im Rechenzentrum München und wie der Name sagt auf Hardware von Lenovo betrieben. Als rein europäisches Unternehmen erfüllt die A1 Digital-Tochter zu 100 Prozent die Vorgaben der DSGVO. Da A1 Digital keine Niederlassung in den USA unterhält, werden diese Bestimmungen auch nicht durch den Cloud Act unterlaufen, der Unternehmen dazu verpflichtet, US-Behörden Zugriff auf die gespeicherten Daten zu gewähren.

Distributor TIM AG bietet als einer der ersten VADs in der DACH-Region den europäischen Public-Cloud-Service an. Damit können Lenovo-Partner zusätzlich zur Lenovo-Hardware erstmals auch Lenovo-basierte Cloud-Dienste über den Distributor beziehen. Als weiteren Pluspunkt von Exoscale powered by Lenovo führt TIM den konkurrenzfähigen Preis an, der ohne Initialkosten auskommt und eine Abrechnung im laufenden Betrieb nach tatsächlicher Nutzung bietet.

Explizit für die Bedürfnisse von Business-Kunden konzipiert und nur über den Channel vertrieben, erfolgt das Deployment innerhalb weniger Minuten. Bereits nach 30 Sekunden kann der Kunde auf die benötigten Server-Instanzen zugreifen. Insbesondere Unternehmen, die hohe Lastspitzen bei der Datenverarbeitung bewältigen müssen, profitieren von der Möglichkeit, Kapazitäten temporär ausweiten zu können ohne in teure Hardware oder Verträge investieren zu müssen.

Zielgruppe von Handel bis Wissenschaft

Exoscale powered by Lenovo biete sich auch für wissenschaftliche Einrichtungen und Organisationen an, die Unterstützung für ihre Forschung & Entwicklung benötigen, wirbt der VAD weiter. Als mögliche Einsatzgebiete werden etwa das Hosting von Geoinformationssystemen, Audio- und Video-Editing, Simulationen, Data-Science-Projekte oder aber Entwicklungen im Bereich KI und Machine Learning aufgeführt.

Obwohl Hardware und Cloud-Funktionalität aus einer Hand kommen, besteht laut TIM keine Gefahr für ein Vendor-Lock-in, dass also durch einen Wechsel zu einer anderen Firma unverhältnismäßig hohe Kosten entstehen. Die Exoscale-Lösung setzt in vielen Bereichen auf die unabhängige Open-Source-Technik und bietet dadurch höchste Flexibilität und Transparenz.

Unterstützung durch die TIM AG

Die Experten des VAD unterstützen die Channel-Partner in der Pre-Sales-Phase mit dem Aufbau von vertrieblichem Know-how über die Konzept- und Angebotserstellung bis zur Implementation beim Kunden. Auch bei der Vermittlung eines Kontakts zum Hersteller unterstützen die Wiesbadener den Händler.

Der Point of Delivery für die Cloud-Lösung ist das mit Lenovo-Hardware ausgestattete Rechenzentrum München. Zusätzlich stehen dem Partner über die Plattform weitere Rechenzentren von A1 Digital in Europa zur Auswahl. Der Hauptteil der Rechenzentren befindet sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz.