Die drei mit Bestnoten ausgezeichneten Auszubildenden bzw. die Duale Studentin haben ihre Ausbildungen bei der Expert Warenvertrieb GmbH am 1. August 2019 begonnen. Vera Wächter, Duale Studentin im Fach Business Administration (B.A.) mit der Berufsvertiefung Handel und Dienstleistung, hat die IHK-Abschlussprüfung als Zusatzleistung absolviert und schließt ihr Duales Studium im weiteren Jahresverlauf ab. Sie wurde im Bereich der Personalentwicklung übernommen. Jannik Baum und Jonas Panitz starten ihre Karrieren ab sofort in den Abteilungen Weiße Ware (Jannik Baum) und E-Commerce (Jonas Panitz) in der Expert-Unternehmenszentrale in Langenhagen.

"Wir freuen uns sehr über diese herausragende Leistung unserer drei Auszubildenden bzw. Dual Studierende und wünschen ihnen für ihren Karrierestart weiterhin viel Erfolg", sagt Gerd-Christian Hesse, Vorstand für Finanzen, Personal und Versicherung der Expert SE. "Wir sind stolz, so qualifizierte und erfolgreiche Auszubildende bei Expert zu haben und dass drei von ihnen ihren weiteren beruflichen Werdegang bei Expert fortsetzen werden. Es belegt, dass unser zukunftsorientiertes Ausbildungssystem zielführend ist und bei den jungen Fachkräften überzeugt."

Ausbildung in acht zukunftsfähigen Berufen

Das Ausbildungsprogramm der Expert-Unternehmenszentrale umfasst acht Ausbildungsberufe (m/w/d): Kaufmann/-frau für Büromanagement, Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel, Kaufmann/-frau Versicherungen und Finanzen, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachinformatiker/-in und Kaufmann/-frau im E-Commerce. Zudem bietet die Expert-Zentrale Duale Studiengänge in den Fächern Business Administration (B.A.) und Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) an.

Insgesamt sind aktuell 21 Auszubildende und sieben Dual Studierende in der Expert-Zentrale beschäftigt. Hinzu kommen über 300 Auszubildende in den Fachmärkten, die von der Expert Wachstums- und Beteiligungs SE in Eigenregie betrieben werden. "Im Rahmen unseres Programms Expert 6.0 hat die Aus- und Weiterbildung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen inklusive Nachwuchskräften bei Expert eine zentrale Bedeutung. Sie sind unser höchstes Gut, weshalb wir ihre individuelle Förderung fokussieren und ihre Zufriedenheit langfristig sicherstellen möchten", betont Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE. Die angehenden Fachkräfte durchlaufen während ihrer Ausbildungs- bzw. Studienzeit die ausbildungsrelevanten Bereiche des Unternehmens und erhalten nach erfolgreichem Abschluss im Regelfall eine Festanstellung. Das Ausbildungsprogramm entwickelt Expert ständig weiter und passt es an die Anforderung der modernen Berufswelt an, um für die Nachwuchskräfte eine langfristige Perspektive zu schaffen. Auch nach Abschluss der Ausbildung erwarten die Nachwuchskräfte bei Expert umfangreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, sodass einer abwechslungsreichen Karriere nichts im Wege steht.

Für das Ausbildungsjahr 2023, das am 1. August startet, läuft aktuell die Bewerbungsfrist. Interessierte Bewerber und Bewerberinnen können sich im Expert-Karriereportal über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bei Expert informieren und direkt online bewerben.