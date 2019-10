Am 14. Oktober 2019 haben auf einem Grundstück, das direkt an die Expert-Zentrale grenzt, die Vorarbeiten für den Neubau der Logistik begonnen. Der Spatenstich für das neue Gebäude soll noch im Dezember dieses Jahres erfolgen.

Im vergangenen Jahr hatte Expert das Grundstück Bayernstraße 6 im Ortsteil Godshorn erworben, um dort eine neue, leistungsstarke Logistik zu errichten. Das auf dem Areal befindliche Bestandsobjekt wurde inzwischen vollständig entkernt. Seit 14. Oktober laufen nun die Rückbauarbeiten der noch verbliebenen Gebäudereste. Edwin ten Voorde, Geschäftsbereichsleiter Logistik bei Expert, ist mit dem Verlauf der bisherigen Arbeiten zufrieden: "Wir liegen gut im Zeitplan, so dass der Spatenstich für das neue Logistikgebäude voraussichtlich noch im Dezember erfolgen kann."

Fertigstellung für 2021 geplant

Die neue Expert-Logistik wird über eine operative Gesamtfläche von 13.500 Quadratmetern und eine zusätzliche Bürofläche von rund 2.600 Quadratmetern verfügen. Fertigstellung und Inbetriebnahme sind für 2021 geplant.

Zuletzt hatte sich die Verbundgruppe auf ihrer jährlichen Hauptversammlung in Dresden in guter Stimmung präsentiert und an das Gemeinschaftsgefühl der Partner appelliert: Mit Schwerpunkten bei Smart Home und Services will Expert im Weihnachtsgeschäft 2019 punkten. Nach dem Krisenjahr 2018 ist Expert mit der Rückkehr zu einem moderaten Wachstum zufrieden und freut sich über Neuzugänge aus der kriselnden Fachmarktkette Medimax.