Über eineinhalb Wochen gestreut fand vom 22. September bis 1. Oktober unter dem Motto "Expert 6.0 - Für Sie da in jedem Kanal" die diesjährige Expert-Hauptversammlung als hybrides Veranstaltungsformat statt. Dabei gab es insgesamt 349 virtuelle Workshops zu 88 Themen mit über 3.000 Anmeldungen, über 2.200 virtuelle und physische Teilnehmende sowie 146 Aussteller zu verbuchen.

Expert-Chef Stefan Müller freut sich, dass die Hauptversammlung der Verbundgruppe anders im letzten Jahr auch in einer physischen Form stattfinden konnte: "Wir sind der festen Überzeugung, dass der persönliche Austausch - auch der nonverbale, zwischen den Zeilen - nicht zu ersetzen ist, das haben uns die vergangenen Monate verdeutlicht. Mit einer Anmeldequote der Gesellschafterbetriebe von 89 Prozent und über 1.200 virtuell und physisch Teilnehmenden wurden wir darin bestätigt. Der Erfolg dieser Veranstaltung hat uns gezeigt, dass ein hybrides Format das Veranstaltungsformat der Zukunft ist."

Im Rahmen der physischen Expert-Hauptversammlung am 25. und 26. September 2021 auf dem Messegelände in Hannover wurden die Vertriebsaktivitäten für die kommenden Monate besprochen und sich auf die anstehende Saison vorbereitet. Auf der Tagung präsentierten der Expert-Vorstand sowie die Marketing- und Vertriebsleitung die aktuellen und künftigen Themenschwerpunkte der Expert-Gruppe und gaben den Gesellschafter konkrete Handlungsempfehlungen über die Saison hinaus. Denn für die Verbundgruppe steht ein wichtiges Jahr an: 2022 feiert Expert 60-jähriges Firmenjubiläum. "60 Jahre beste Empfehlungen, beste Beratung, beste Angebote, beste Nachbarschaft und beste Partnerschaft - all das möchte wir im Jubiläumsjahr besonders feiern", so Verbundgruppen-Chef Müller.

Eigenmarke erhält neuen Markenauftritt

Nicht nur die Expert-Verbundgruppe feiert Jubiläum, auch die Eigenmarke Kendo besteht seit mehreren Jahrzehnten im Markt und feiert in diesem Jahr 40-jähriges Bestehen. Das hat sich Expert zum Anlass genommen, den Markenauftritt zu überarbeiten und Kendo jünger und moderner zu präsentieren. Zudem sollen sich die Kunden auf eine Erweiterung des Produktportfolios freuen, das im Laufe der Saison erhältlich sein wird. Bei den Produkten soll der Aspekt Nachhaltigkeit besonders im Fokus stehen, weshalb die Verpackungen kunststofffrei und zu 100 Prozent recycelbar sind. Außerdem kooperiert Expert mit der Organisation Plastic Free Planet, wodurch der ökologische Fußabdruck der Produkte minimiert wird.

Im Rahmen der diesjährigen Frühjahrstagung erstmalig angekündigt, wurden nun auf dem physischen Veranstaltungsteil der Expert-Hauptversammlung die Gewinner der Lieferanten-Auszeichnung "Expert-Star" bekannt gegeben. "Mit dem 'Expert-Star' möchten wir die sehr gute Zusammenarbeit mit unseren Industrie- und Dienstleistungspartner und ihr außergewöhnliches Engagement gebührend würdigen", erklärt Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und E-Commerce der Expert SE. "Es hat sich in den vergangenen Monaten gezeigt, dass besonders durch partnerschaftliche Zusammenarbeit auch herausfordernde Situationen erfolgreich gemeistert werden können. Dafür möchten wir uns mit dem 'Expert-Star' in den verschiedenen Warenbereichen bedanken. Gleichzeitig soll diese Auszeichnung ein Ansporn für unsere zukünftige Zusammenarbeit sein."

Ausgezeichnet in der Kategorie Gold wurden Samsung, Siemens, DeLonghi, Lenovo, Telekom und Hugendubel. Aus den Gewinnern der Gold-Awards wählten die Gesellschafter während der Veranstaltung den Gesamt-Sieger, der den Expert-Platin-Star erhielt. Die feierliche Übergabe des Expert-Platin-Stars erfolgte im Rahmen der Abendveranstaltung an Roland Hagenbucher, Geschäftsführer von Siemens. Mit dem Silber-Award wurden LG, Bosch, Nivona, Trust, Gigaset, Boxine ausgezeichnet und Panasonic, Miele, AEG, Devolo, Peter Jäckel, Microsoft erhielten den Bronze-Award.

Expert-Aufsichtsrat: Jan Brinkmann im Amt bestätigt

Im Rahmen der aktienrechtlichen Hauptversammlung, die im Anschluss an die Tagung stattfand, wurde Jan Brinkmann mit großer Zustimmung wiedergewählt und bleibt damit für weitere vier Jahre Mitglied des Aufsichtsrates der Expert SE. Der Aufsichtsrat setzt sich demnach wie folgt zusammen: Friedrich Wilhelm Ruf (Aufsichtsratsvorsitzender), Dr. Bruno Hall (stellvertretender Aufsichtsrats-vorsitzender), Robert Feuchtgruber, Josef Ludwig Kappenberger, Dr. Harald Stang und Jan Brinkmann.