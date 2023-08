Am Gemeinschaftsstand mit Dienstleistungspartner Weyrauch Repair bringt Expert defekte Smeartphones von IFA-Besuchern wieder auf Vordermann. Dank Kooperation mit den größten Handyherstellern ist der Austausch von Standardteilen, etwa beschädigter Displays oder Akkus, ohne Zuzahlung möglich. Mit der Aktion unterstreicht Expert den wachsenden Stellenwert des Themas Nachhaltigkeit im täglichen Geschäft der Expert-Fachhändler, für das Reparaturmöglichkeiten ein wesentliches Element sind.

"Der Trend weg von der Wegwerfmentalität hin zu einem bewussten Umgang mit alten oder defekten Geräten nimmt rasant zu. Dem tragen wir mit dem Ausbau unseres Reparaturangebots Rechnung. Die Nachfrage dafür steigt besonders bei jungen Leuten, ältere Kundengruppen haben dies immer schon geschätzt", erläutert Gardy Kanzian, Director Services and Solutions der Langenhagener Expert-Zentrale. "Zwar unterhalten viele der Expert-Gesellschafter auch eigene Werkstätten; über die Zusammenarbeit mit spezialisierten Dienstleistern wie Weyrauch Repair erweitern wir jedoch die Möglichkeiten unserer Händler, diesen wachsenden Kundenbedarf optimal zu bedienen. Wir freuen uns auf alle Besucherinnen und Besucher der Expert-Halle auf der IFA, die das Angebot ausprobieren möchten."

Nachhaltigkeit spielt bei Expert eine immer wichtigere Rolle

Darüber hinaus wird der Stand auch Station auf der Sustainability-Führung im Rahmen des Schulprogramms "Schule@IFA" sein. "Wir möchten Schülerinnen und Schülern zum einen zeigen, mit welchen konkreten Konzepten sich ein abstrakter Begriff wie Nachhaltigkeit füllen lässt. Zum anderen können wir vielleicht das Interesse an Technikerberufen wecken, deren Bedeutung ja ebenfalls wieder zunimmt", so Gardy Kanzian.

Von der Leistungsfähigkeit des Reparatur-Dienstleisters Weyrauch Repair können sich durch die Aktion vor Ort nicht nur private Besucherinnen und Besucher der IFA überzeugen, sondern ebenfalls das Fachpublikum, das vielleicht plant, diesen Service bei sich im Geschäft zu integrieren. Expert arbeitet bereits seit 2020 erfolgreich mit der Eberbacher Firma zusammen. Ursprünglich gestartet mit Mobilgeräten, hat Weyrauch Repair sein Angebotsspektrum mittlerweile auf Notebooks, PCs, E-Scooter, Akkustaubsauger und mehr ausgeweitet. Dadurch wurde die Attraktivität des Reparaturservices für Kundinnen und Kunden noch einmal gesteigert.

Ökologie und Nachhaltigkeit spielen bei Expert eine immer wichtigere Rolle und wurden als fester Bestandteil in die Unternehmensstrategie integriert. Reparaturen bilden dabei einen wichtigen Baustein: Über 400.000 Reparaturaufträge hat Expert allein im Kalenderjahr 2022 bearbeitet. Daneben gewinnt das sogenannte "Refurbishment" an Bedeutung: Unter der Marke #GOECO verkauft Expert runderneuerte Elektronikprodukte. Fast alle Expert-Standorte bieten darüber hinaus bereits seit Jahren den Ankauf von Altgeräten an. Energieeffizienz-Optimierungen an den Standorten sowie modernste Technologie im 2022 fertiggestellten zentralen Logistikzentrum in Langenhagen oder Mehrweg-Transportbehälter zahlen ebenfalls auf die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Elektrofachhandelskooperation ein.