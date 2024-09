Unter dem Motto "Willkommen bei den Technik-Nachbarn" wartet Expert auch zur 100. Jubiläums-IFA wieder in einer eigenen Messehalle mit einem starken Auftritt auf. Vom 6. bis 10. September 2024 präsentiert Expert sich laut, bunt und abwechslungsreich in der Expert-Halle 7.2a auf dem Messegelände in Berlin. Den Besuchern wird einiges geboten: 16 Aussteller präsentieren ihre neuesten Technikinnovationen live und zum Anfassen - dieses Jahr mit einem besonderen Schwerpunkt im Bereich E-Mobilität. Bei einem ganztägigen Bühnenprogramm und der beliebten Hallenrallye können sich die Besucher zudem mit etwas Glück attraktive Preise der anwesenden Hersteller sichern.

"Aus meiner Sicht ist und bleibt die IFA das wichtigste Branchenereignis", sagt Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE. "Ich erhoffe mir von der Jubiläumsmesse viele gute Gespräche sowie die notwendige Ausrichtung auf die Saison. Ich wünsche mir, dass die diesjährige IFA allen Beteiligten die Wichtigkeit dieses internationalen Events vor Augen führt und damit der Impuls für eine erfolgreiche IFA in den kommenden Jahren gesetzt wird."

Technikinnovationen zum Anfassen

In der Expert-Halle finden die IFA-Besucher Technik zum Anfassen und Ausprobieren: 16 attraktive Hersteller präsentieren ihre neuesten Produkte, Services und Dienstleistungen und stehen für die Standbesucher für Fragen und Vorführungen bereit. Die Bandbreite der ausgestellten Produkte ist groß: Vorgeführt werden Fernseher, Soundbars und Kopfhörer, E-Mobilitäts-Produkte wie z.B. E-Scooter, ein vielfältiges Barista-Sortiment sowie Gaming-Produkte und das passende Zubehör. Auch Produkte aus dem wachsenden Sustainabilty-Sortiment sind in der Expert-Halle zu finden, wie z.B. Balkonkraftwerke. Der gesamte Auftritt von Expert wird von dem Motto "Willkommen bei den Technik-Nachbarn" eingerahmt: Als nahbarer, freundlicher und kompetenter Nachbar zeigt sich Expert in seinem bereits etablierten Markenauftritt und lädt so die Besucher von Klein bis Groß ein, in die spannende Welt der Expert-Technikprodukte, -Services und -Dienstleistungen einzutauchen.

"Zusammen mit unseren Partnern möchten wir mit unserer eigenen Expert-Halle zum Erfolg der Jubiläums-IFA beitragen", erklärt Stefan Müller. "Wir haben ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das sich bereits in den letzten Jahren als Besuchermagnet bewährt hat. In Kombination mit einer zahlreichen Teilnahme unserer Gesellschafter, Marktleiter, Mitarbeiter und Auszubildenden zeigen wir so Engagement, damit diese ganz besondere IFA ein voller Erfolg wird. Dadurch legen wir den Grundstein, um diese wichtige Leitmesse auch viele weitere Jahre in der Branche zu festigen und langfristig erfolgreich zu machen."

Angebote für Fachhändler - und Schulkassen

Für die Expert-Gesellschafter steht wie gewohnt die Expert-Lounge zur Verfügung, in der sie sich in angenehmer und etwas ruhigerer Atmosphäre mit ihren Geschäftspartnern austauschen können. An einer De'Longhi-Kaffeebar versorgt ein Barista die Lounge-Gäste mit verschiedenen Kaffee-Spezialitäten.

Die Expert-Halle 7.2a wird auch in diesem Jahr eine Station von Schule@IFA sein: Bei der Initiative Schule@IFA handelt es sich um Führungen für Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Altersklassen über die IFA. Geführt von einem Guide werden die Schulklassen so mit der Welt der Technik sowie der IFA bekannt gemacht. Die Schwerpunkte sind in diesem Jahr u.a. Unterhaltungselektronik und Sustainability: Themen, zu denen Expert in Zusammenarbeit mit den Herstellern sehr gerne beiträgt und informiert.