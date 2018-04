Bei Expert Traunreut erlebten die Kunden nach kurzer Umbauphase nun das Shop-in-Shop-Konzept der Telekom Partner für Fachmärkte. Das neu entwickelte Konzept wurde speziell auf die Bedürfnisse stationärer Elektrofachmärkte abgestimmt und soll den Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten.

Auf der im Magenta-Look gehaltenen Fläche werden nicht nur Produkte vorgeführt, es ist auch Raum für digitale Verkaufs- und Beratungstools und die Möglichkeit der Breitband-Verfügbarkeitsprüfung. Kunden, die sich für Smart-TV interessieren, können in der Fernsehabteilung des Markts Entertain-TV live ausprobieren. Die neusten Angebote wie Telekom Sport oder Serien sind dort ebenfalls abrufbereit.

Außerdem ist eine intensive Qualifizierung der Mitarbeiter in der Telekommunikations-, PC- und TV-Abteilungen Teil des Partnerkonzepts, teilt die Telekom weiter mit. Die Kooperation von Expert und Telekom soll die Vernetzung der Produktwelten sichtbar machen und beiden Seiten Vorteile bieten. Das Produktangebot für "vernetztes Leben", ein positives Kundenerlebnis durch die optimale Beratung und das umfangreiche Sortiment in Traunreut unterscheide den Markt vom Onlinehandel, heißt es in der gemeinsamen Erklärung weiter.

"Mit unseren geschulten Experten finden wir, egal ob Geschäfts- oder Privatkunden, die perfekte Lösung in der heutigen Komplexität", erklärt Prokuristin Hildegard Huber. "Ob ein Festnetzneuvertrag, eine Umstellung des Tarifes, der Wunsch nach schnellem Internet, die Vernetzung zu Hause, ein Mobilfunkvertrag, eine Vertragsverlängerung oder die Kombination aus mehreren Leistungen - dafür stehen wir bei Expert. Bei uns werden Geschäfte unter Menschen gemacht." (KEW)

