Im Juni vor genau 60 Jahren schlossen sich zehn Familienbetriebe zur Handelsgesellschaft Bild und Ton zusammen. Was als kleine Gruppe begann, entwickelte sich in den vergangenen sechs Jahrzehnten zur Expert SE mit deutschlandweit 206 Gesellschaftern. Jetzt blickt die Verbundgruppe auf ihre Meilensteine zurück und freut sich auf die innovativen Projekte, die den Weg in eine ebenso erfolgreiche Zukunft ebnen. "Ein Jubiläum ist einerseits der Moment, um innezuhalten und auf vergangene Meilensteine zu schauen und andererseits, um voller Elan anstehende Projekte anzugehen", sagt Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE. "Wir bewegen uns in einem Marktumfeld mit schnellen Entwicklungszyklen, das Expert seit jeher maßgeblich mitgestaltet - darauf sind wir stolz. Unsere Standorte sind in den Regionen stark verwurzelt und stehen den Kunden und Kundinnen mit viel Kompetenz, Verlässlichkeit und Marktkenntnis beratend zur Seite - teilweise ebenfalls seit bereits 60 Jahren."

Sei es der begehrte Fernseher in den 60er Jahren, das Aufkommen der CDs in den 80er Jahren oder die 90er Jahre mit digitalem Mobilfunk, dem wachsenden Angebot an anwendungsfreundlicher Computertechnologie und der Liberalisierung des Kommunikationsmarktes - Expert erfüllt die Wünsche der Kunden und Kundinnen seit der Gründung in einer kleinen Garage bei Hannover. In dieser Garage war auch Expert Teichert, die als Gründungsmitglied bis heute Teil der Kooperation sind und Expert somit von der ersten Stunde an mitgeprägt haben. Der Betrieb steht somit stellvertretend für alle "Expert-en" für die Verlässlichkeit, die Expert ausmacht, und für die Innovation, derer es bedarf, um sich 60 Jahre lang erfolgreich am Markt halten zu können. Mit zwei Standorten und 36 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen existiert das Unternehmen nun in der dritten Generation - und steht den Kunden und Kundinnen in der Nachbarschaft genau wie die weiteren 403 deutschlandweiten Standorten beratend zur Seite. Darauf können sich die Kunden und Kundinnen verlassen.

Angebote für die Kunden, Fest für die Mitarbeitenden

Um diesem Markenversprechen nachkommen zu können, hält die Zentrale mit ihrem umfassenden Service- und Dienstleistungsangebot den Gesellschaftern in der Expert-Zentrale den Rücken frei. Zudem unterstützt sie die Gesellschafter bereits seit den 70er Jahren mit zentral koordinierten Marketingaktivitäten, die seit 1967 von dem bis heute erhaltenen Stern im Logo begleitet werden. So etabliert sich die Verbundgruppe mit zielgruppenorientierten Kampagnen stetig auf dem Markt - heute in Form von 360°-Kampagnen, denn der stationäre Handel funktioniert nicht ohne das Onlinegeschäft.

Doch all diese Unterstützung und die erfolgreiche Entwicklung wäre nicht möglich ohne engagierte und motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie sind entscheidend für den langfristigen Unternehmenserfolg und werden somit im Jubiläumsjahr noch stärker in den Mittelpunkt gestellt. Im Juni steht bei Expert aber erstmal eins besonders im Fokus: die Geburtstagsfeiern. Begonnen mit attraktiven Angeboten für die Kunden und Kundinnen, über das Familienfest, zu dem alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Expert-Zentrale und ihre Familien herzlich eingeladen wurden bis hin zur Gesellschafter Gala, werden die 60 Jahre Expert gebührend gefeiert. Die Feier mit den Partnern und Partnerinnen folgt im Rahmen der Expert Hauptversammlung Ende September in Göttingen.