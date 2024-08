Zwei Dual Studierende der Expert-Zentrale haben ihre Studiengänge mit Bestleistungen abgeschlossen: Jeanne Marlin Mundorf und Julian Scholz haben ihre Abschlussprüfungen im Fach Business Administration (B.A.) mit dem Schwerpunkt Dienstleistung Handel mit der Note "Sehr gut" bestanden. Die beiden hatten ihre Dualen Studiengänge bei der Expert Warenvertrieb GmbH am 1. August 2021 aufgenommen und diese im Wechsel zwischen praktischen und theoretischen Ausbildungsabschnitten in Kooperation mit der Leibniz Fachhochschule Hannover absolviert. Beide Absolventen wurden nach ihren Studienabschlüssen nahtlos von der Expert-Zentrale in ein festes Anstellungsverhältnis übernommen und starten nun ihre Karrieren im Geschäftsbereich E-Commerce, wo sie ihre bereits gesammelten Erfahrungen vertiefen und erfolgsbringend einsetzen sollen.

"Ich gratuliere Frau Mundorf und Herrn Scholz sehr herzlich zu ihren hervorragenden Abschlussergebnissen", sagt Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE. "Frau Mundorf und Herr Scholz haben bereits während ihren praktischen Ausbildungsabschnitten in unserer Zentrale großen Einsatz für das Unternehmen gezeigt und sich in allen durchlaufenen Abteilungen sehr engagiert gezeigt. Ich wünsche beiden einen guten Start in ihren neuen Aufgaben in unserer Zentrale."

Freie Ausbildungsplätze für 2025

Für zukünftige Schulabsolventen, die ebenfalls gerne in Ausbildungen oder Dualen Studiengängen in der Expert-Zentrale durchstarten möchten, bietet sich nächstes Jahr wieder die Gelegenheit: Für das Ausbildungsjahr 2025, das am 1. August 2025 startet, hat die Expert-Zentrale noch freie Ausbildungsplätze. Das Team der Expert-Zentrale freut sich ab sofort über Bewerbungen. Interessierte Bewerber können sich im Expert-Karriereportal unter https://www.Expert.de/Footer/Unternehmen/Karriereportal über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bei Expert informieren und direkt online bewerben. Für einen Blick hinter die Kulissen lohnt sich ein Besuch des Expert Azubi-Instagram-Accounts Expert_azubis.

Das Ausbildungsprogramm der Expert-Zentrale umfasst insgesamt sechs Ausbildungsberufe: Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement, Kaufmann/Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement, Kaufmann/Kauffrau für Versicherung und Finanzen, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachinformatiker/Fachinformatikerin und Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce. Hinzu kommen zwei Duale Studiengänge zum Bachelor of Arts in Business Administration und Bachelor of Science für Wirtschaftsinformatik.