Nachdem Expert in den letzten beiden Jahren Erfahrung mit digitalen Mitglieder-Events gesammelt hat, fand die diesjährige Hauptversammlung der Verbundgruppe nun als hybrides Veranstaltungsformat statt. Denn Auftakt machte der physische Veranstaltungsteil in der Location Lokhalle in Göttingen mit Tagung, aktienrechtlicher Hauptversammlung sowie Ordermesse. Mit einer Teilnahmequote von rund 90 Prozent der Gesellschafterbetriebe und 150 Ausstellenden zeigte sich die Verbundgruppe sehr zufrieden mit der Resonanz ihrer Präsenzveranstaltung im Jubiläumsjahr. "Wir freuen uns, dass wir uns in unserem Jubiläumsjahr alle persönlich vor Ort versammeln können. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass physische Kontakte durch nichts zu ersetzen sind und eine Kombination mit virtuellen Formaten das Modell der Zukunft ist - das bestätigt auch die hohe Anmeldequote der Gesellschafterbetriebe und die hohe Beteiligung an den Workshops der Expert-Zentrale, die letzte Woche stattfanden", erklärte Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE.

Auf der Tagung präsentierten der Expert-Vorstand sowie die Marketing- und Vertriebsleitung die aktuellen und künftigen Themenschwerpunkte der Expert-Gruppe und gaben den Gesellschaftern konkrete Handlungsempfehlungen über die Saison hinaus. Ein wichtiges Strategiethema auf der Tagung war die Steigerung der Marktdurchdringung und Markenbekanntheit durch die Erhöhung der Anzahl der Touchpoints. So soll auch für die kommenden Jahrzehnte ein solides Wachstum sichergestellt werden. Aktuell geschieht das mit der Übernahme von sechs Alphatecc-Fachmärkten ab Oktober sowie dem Ausbau der bestehenden Kooperation mit Famila-Nordost. Neben der Stärkung des regionalen Fachmarktnetzwerkes will Expert aber auch stetig weitere Onlinepotentiale erschließen. "Kernpunkt all unserer Onlineaktivitäten ist die Ausrichtung auf Wirtschaftlichkeit mit dem klaren Fokus auf lokale Zuordnung und Regionalität", erklärt Michael Grandin, Vorstand der Expert SE.

Jubiläumsparty mit Preisverleihung für die Industrie

Im Rahmen der Ordermesse am 24. und 25. September 2022 in Göttingen konnten die Expert-Mitglieder die Vertriebsaktivitäten für die kommenden Monate besprechen und sich auf die anstehende Saison vorbereiten, bevor er schließlich zur Jubiläumsparty mit partnerschaftlichen Highlights ging. Bei der Feier des "Sechzigsten" konnten sich die Gäste zu Beginn der Veranstaltung über einen ganz besonderen Gast freuen: Rolf Zuckowski war zu Besuch bei den Experten und beehrte die Anwesenden mit einem Geburtstagsständchen. Doch hinter seiner Anwesenheit stand noch ein weiterer Aspekt: Unter dem Motto "Gemeinsam für Kinder spenden" starteten Expert und tonies, Erfinder der bekannten Toniebox, im März 2022 eine exklusive Spendenaktion. Unterstützt wurde diese Aktion auch von Rolf Zuckowski, der diese Spende in Höhe von insgesamt 250.000 Euro als Pate symbolisch entgegennahm. Gleichzeitig wurde die Fortführung der Spendenaktion in 2023 bekanntgegeben.

Weiteres Highlight im Verlauf des Abends war die Verleihung der Lieferanten-Auszeichnung "Expert-Star-Award", die auf der Hauptversammlung im letzten Jahr zum ersten Mal verliehen wurde. "Wir freuen uns sehr, dass unser 'Expert-Star-Award' in diesem Jahr in die zweite Runde geht", erklärt Expert-Vorstand Frank Harder. "Das Resümee unserer Industrie- und Dienstleistungspartner im vergangenen Jahr war überwältigend und wir können auf ein Jahr voll außergewöhnlichen Engagements und partnerschaftlicher Zusammenarbeit blicken. Wir sind stolz, dass dieser Award so gewürdigt wird und ein großer Ansporn für unser Miteinander ist." Ausgezeichnet in der Kategorie Gold wurden Panasonic, Liebherr, Nivona, Lenovo, Peter Jäckel, Hugendubel. Aus den Gewinnern der Gold-Awards wählten die Gesellschafter während der Veranstaltung den Gesamt-Sieger, der den Expert-PLATIN-STAR erhielt. Die feierliche Übergabe des Expert-PLATIN-STARs erfolgte im Rahmen der Abendveranstaltung an Martin Ludwig, Mitglied der Geschäftsleitung von Liebherr Hausgeräte. Mit dem Silber-Award wurden LG, AEG, DeLonghi, Trust, Telekom, BigBen ausgezeichnet und Samsung, Miele, AEG, acer, emporia, Segway-Ninebot erhielten den Bronze-Award. Die Lieferantenbewertungen für den Expert-Star erfolgten anhand einheitlicher und transparenter Kriterien durch die Waren-Strategieteams.

Expert-Aufsichtsrat neu gewählt

Im Rahmen der aktienrechtlichen Hauptversammlung, die im Anschluss an die Tagung stattfand, wurde Friedrich Wilhelm Ruf mit großer Zustimmung wiedergewählt und bleibt damit für weitere vier Jahre Vorsitzender des Aufsichtsrates der Expert SE. Mit der Hauptversammlung in Göttingen endete die Amtszeit des langjährigen Aufsichtsratsmitgliedes Robert Feuchtgruber, der nach 20 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung stand. Für dieses langjährige Engagement bedankt sich Aufsichtsrat und Vorstand recht herzlich bei Herrn Feuchtgruber. Als Nachfolger wurde Birger Gröblinghoff gewählt, der seit 2008 Teil der Expert-Kooperation ist. Der Aufsichtsrat setzt sich demnach wie folgt zusammen: Friedrich Wilhelm Ruf (Aufsichtsratsvorsitzender), Bruno Hall (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), Josef Ludwig Kappenberger, Harald Stang, Jan Brinkmann und Dr. Birger Gröblinghoff.