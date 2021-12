Im Rahmen der Award-Auszeichnung "Händler des Jahres 2021" wurde Expert Hartmann in der Kategorie Fachmarkt zum Sieger gekürt. Der Expert-Gesellschafter betreibt Fachmärkte in den fränkischen Gemeinden Bad Windsheim und Neustadt an der Aisch. Ausgelobt wurde der Preis von zwei Fachmagazinen. Hauptkriterium der Jury war, wie souverän die Händler:innen die Herausforderungen des zweiten Corona-Jahres gemeistert haben.

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung von expert Hartmann als 'Händler des Jahres in der Kategorie Fachmarkt' und gratulieren Armin Siemandel sowie Gerd Müller und ihren Teams aus Bad Windsheim und Neustadt an der Aisch recht herzlich", sagt Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und E-Commerce der expert SE. "Es ist eine besondere Würdigung der geleisteten Arbeit in dieser herausfordernden Zeit, als Arbeitsroutinen neu gedacht und kreative Wege eingeschlagen werden mussten, um den Kund:innen auch im Lockdown beratend zur Seite stehen zu können. Gleichzeitig belegt die Auszeichnung die Innovationskraft und Stärke unserer Gesellschafter:innen, worauf wir sehr stolz sind."

Eigene Corona-Teststationen eingerichtet

Expert Hartmann ist nach dem Abschied von Euroncs seit dem 1. Oktober 2020 Teil der Expert-Kooperation und betreibt zwei Fachmärkte in Bad Windsheim und Neustadt an der Aisch mit rund 160 Mitarbeiter:innen. Auf insgesamt 8.300 Quadratmetern Verkaufsfläche (4.000 Quadratmeter in Neustadt an der Aisch und 4.300 Quadratmeter in Bad Windsheim) können sich die Kund:innen mit einem Elektrofachmarkt, einer Küchen- und Wohngalerie sowie dem Grillstore Grilldorado auf ein vielfältiges Einkaufserlebnis und kompetenten Service verlassen - und das auch online. Während des Lockdowns haben sich die Teams rund um Armin Siemandel und Gerd Müller flexibel auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet und waren mithilfe des Express-Lieferservices, der Videochat-Beratung sowie Corona-Teststation wie gewohnt zuverlässig für die Kund:innen da. "Expert Hartmann ist mit seiner agilen Anpassung in herausfordernden Zeiten ein überaus positives Beispiel dafür, wie kundenorientiertes Handeln in der Praxis gelingen kann", ergänzt Frank Harder.

Für die Auszeichnung "Händler des Jahres 2021" konnten sich alle Händler:innen der Branche mit umfassenden Bewerbungsunterlagen bewerben. Die Jury, bestehend aus der Chefredaktion von CE-Markt und CE-Markt electro, Carine Chardon (Geschäftsführerin der ZVEI-Fachverbände Consumer Electronics und Satellit & Kabel), Dr. Sara Warneke (Geschäftsführerin der gfu Consumer& Home Electronics GmbH) sowie Dr. Kai Hudetz (Geschäftsführer des IFH Köln (Institut für Handelsforschung)), bewertete die eingereichten Unterlagen. Ende Oktober kürte die Jury die Gewinner der beiden Kategorien Fachmarkt und Fachhändler.