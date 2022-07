Der German Brand Award ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Juriert von einem hochkarätigen Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft, prämiert er so einzigartige Marken. Dieses Jahr konnte sich auch die Expert über eine Auszeichnung mit einem der begehrten Awards freuen: mit ihrer "Nachbarschaftskampagne" hat die Verbundgruppe den German Brand Award für "Excellence in Brand Strategy und Creation" in der Kategorie "Brand Communication - Movies, Commercials and Virals" gewonnen.

"Kundennähe ist eine unserer großen Stärken, denn unsere Kunden und Kundinnen sind ja auch unsere Nachbarn und Nachbarinnen - diese starke regionale Verwurzelung und Nähe macht Expert so einzigartig. Umso mehr freut es uns, dass unsere Nachbarschaftskampagne und Markenarbeit mit dem renommierten German Brand Award ausgezeichnet wurden", sagt Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und E-Commerce der Expert SE. "Es ist eine tolle Bestätigung unserer gemeinsam mit Saint Elmo's entwickelten Imagekampagne und unserer partnerschaftlichen Zusammenarbeit", so Harder weiter.

"Mehr als nur Werbung"

Die vier TV-Spots der prämierten Kampagne zeigen kurze, humorvolle Szenen, die so auch in der Realität stattfinden könnten: Expert-Mitarbeiter werden in ihrer Freizeit - beim Kita-Elternabend, Spazierengehen, Busfahren oder auf dem Sportplatz - plötzlich erkannt und angesprochen. Nach einem Moment der Verwirrung wird klar: Es handelt sich um Kunden, die die Gelegenheit nutzen, um sich noch einmal für die hilfreichen Tipps und die kompetente Beratung zu bedanken. Am Ende der Spots folgt die Expert-Erklärung: "Weil unsere Kunden auch unsere Nachbarn sind!"

Entwickelt wurde die erfolgreiche Nachbarschaftskampagne von der langjährigen Stammagentur Saint Elmo's Hamburg. "Kundennähe behaupten viele. Bei Expert ist es tagtäglich gelebte Praxis und mehr als nur Werbung. Deshalb freuen wir uns über diese ganz besondere Auszeichnung sowie auch über die erfolgreiche langjährige Zusammenarbeit. Denn expert steht neben echter Kundennähe auch für gelebte Partnerschaft", erklärt Detlef Arnold, Geschäftsführer von Saint Elmo's Hamburg.