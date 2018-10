Die Expert-Fachmärkte in Coesfeld, Emsdetten und Ochtrup sind nach kurzer Umbauzeit wiedereröffnet worden und sind nun alle drei mit der neuen Telekom-Shop-in-Shop-Lösung ausgestattet. Fast ein Jahr nach der Eröffnung der ersten Partnerfläche im Expert Media-Park Steinfurt ziehen die Eigentümer Ansgar Balzer und Thomas Wagner in Emsdetten nach und bringen die neu entwickelte Shop-in-Shop-Fläche auch in dieses Haus. Auch in Coesfeld und Ochtrup haben die Expert Geschäftsführer Martin Buning (Expert Coesfeld) und Karl Hans Albers (Expert Ochtrup) das Konzept übernommen. Es soll den Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten und ist speziell angepasst an die Bedürfnisse stationärer Elektro-Fachmärkte. Die Telekom Shop-in-Shop-Flächen dienen dazu, Handys, Tablets und Fernsehen live vorzuführen. Digitale Verkaufstools unterstützen bei der Beratung der Kunden. Auch ein Breitband-Verfügbarkeits-Test gehört dazu. Kunden können in der Fernseh-Abteilung Entertain TV der Telekom testen.

Die Mitarbeiter werden in der Telekommunikations- und TV-Abteilung intensiv geschult. Durch das Zusammengehen mit der Telekom werden die vernetzten Produktwelten in den Expert Märkten sichtbar. Für beide Seiten ist diese Zusammenarbeit von Vorteil: Telekom bietet Produkte fürs vernetzte Leben. Die Expert Märkte in Coesfeld, Emsdetten und Ochtrup schaffen ein positives Kundenerlebnis durch optimale Beratung und umfangreiches Sortiment. Außerdem sollen sich die Märkte dadurch vom Onlinehandel deutlicher unterscheiden.

"Mehr als nur Mobilfunk und Festnetz"

Expert Geschäftsführer Ansgar Balzer sagt: "Die Telekom hat einiges mehr im Angebot als nur Mobilfunk und Festnetz und dies kann dem Kunden durch das neue Konzept und einer Terminberatung einfacher vermittelt werden. Die Produktpalette deckt alle Bereiche des vernetzten Lebens ab: Neben Smarthome, Gaming und Entertain, dem innovativen Fernsehen der Telekom, wird mit 'Combi Protect' beispielsweise Hundehaltern das Leben leichter gemacht. Dank dem Tracker wissen diese jederzeit, wo ihr Hund ist. 'CarConnect' verbessert zudem unterwegs im Auto das Surf- und Streamerlebnis und erhöht die Sicherheit".

"Vor einem knappen Jahr haben wir das neue Telekom Partnerkonzept in Steinfurt gestartet und heute ziehen die Expert Märkte in Coesfeld, Emsdetten und Ochtrup nach", erklärt Bijan Esfahani, Leiter Telekom Partner. "Das macht mich sehr stolz und zeigt, dass die Nachfrage weiterhin hoch ist. Wir haben mittlerweile 24 Märkte mit unserem Partner-Konzept ausgestattet und allen ist gemein, dass sie überdurchschnittliche Umsätze erwirtschaften - besonders in den für uns wichtigen Segmenten Entertain TV und Smart Home sind sie besonders zugkräftig."