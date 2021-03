Im Zuge einer Nachfolgeregelung wird am 1. April 2021 Expert Hoerco in Villingen-Schwenningen als Euronics Fachmarkt unter der Leitung von Daniel Kirberg wiedereröffnen und damit Teil der Bodenseegruppe der Verbundgruppe. Euronics vergrößert so seine Reichweite in der Region mit einem weiteren Standort. Bereits im Oktober 2020 ist ein Expert Markt in Memmingen in die Euronics Bodenseegruppe übergegangen.

Unter der Flagge "Euronics XXL Bodensee" betreibt Daniel Kirberg mehrere Fachmärkte in Balingen, Biberach, Leutkirch, Lindau, Neu-Ulm, Ravensburg, Rottweil, Tettnang, Tuttlingen und zuletzt Memmingen. Dabei verfolgt er den Ansatz "nah und da": "Ich fühle mich sehr mit der Region verbunden. Daher freue ich mich, dass wir mit dem Markt in Villingen-Schwenningen einen weiteren Euronics Fachmarkt in die Bodenseegruppe aufnehmen können", erklärt Kirberg.

Gelungene Sicherung des Standorts

Verena Hoer, die bisherige Geschäftsführerin des Expert Hoerco erklärt: "Es war mir besonders wichtig, dass bestehende und neue Kunden in Villingen-Schwenningen auch künftig einen sehr guten Service genießen können. Herr Kirberg ist ein junger und dynamischer Unternehmer und ich freue mich, mein Geschäft in seine vertrauensvollen Hände zu übergeben. Durch die gelungene Sicherung des Standortes werden unsere Kunden auch künftig optimal bedient und profitieren von der Leistungsstärke der Bodenseegruppe. Auch wenn ich mich aus dem Unternehmen zurückziehe, werde ich den Übergang natürlich mitbegleiten und mich für die Zukunft meiner Mitarbeiter am Standort einsetzen."

Daniel Kirberg ergänzt: "Der neue Standort fügt sich optimal in das Portfolio der Bodenseegruppe ein. Wir freuen uns daher sehr darauf, hier ab April mit einem unserer Fachmärkte vertreten zu sein und damit die Synergien der Gruppe nutzen und die Vorteile von Euronics nach Villingen-Schwenningen tragen zu können. Wie gewohnt möchten wir unseren Kunden den bestmöglichen Service bieten, um sich ihr bestes Zuhause der Welt zu schaffen - zudem können sich die Kunden auf attraktive Eröffnungsangebote freuen".