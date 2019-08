Mit Wirkung zum 1. September 2019 wird Jan Hillebrand die Position Abteilungsleiter Weiße Ware in der Langenhagener Expert-Zentrale übernehmen. Der 43-Jährige ist noch bis Ende des Monats bei der Samsung Electronics GmbH als Deputy Regional Sales Manager für den Bereich CE Home Appliances tätig.

Sein Handels-Know-how erlernte der gebürtige Ostfriese als Produktmanager beim Elektronik-Versandhaus ELV Elektronik AG. Im Anschluss zeichnete er mehrere Jahre lang als Bereichsleiter Category Management Haushaltsgeräte, Haustechnik & Neue Sortimente für den Vertrieb der Telepoint-Märkte verantwortlich. "Herr Hillebrand bringt die ideale Kombination aus stationärer Fachhandelskompetenz und Expertise im Onlinehandel mit. Wir freuen uns deshalb sehr auf die Zusammenarbeit und die frischen Impulse, die er mit Sicherheit setzen wird", sagt Peter Zyprian, Gesamtvertriebsleiter der Expert SE.

Den Wechsel von der Lieferantenseite zurück zum stationären Fachhandel erklärt Hillebrand so: "Der aktuell stattfindende Wandel in der Branche ist sehr spannend und birgt Potenziale, die es zu nutzen gilt. Diese Veränderungen aus Sicht und im Sinne eines stationären Fachhändlers mitzugestalten und mit guter Sortiments- und Maßnahmenstrategie zu begleiten, ist eine Herausforderung, auf die ich mich freue."

Expert hatte zuletzt das zurückliegende, von Turbulenzen geprägte Geschäftsjahr mit einem Umsatzrückgang von 0,5 Prozent beendet. Mit einem Schwerpunkt auf dem Fachmarktsegment und neuen Service-Angeboten will die Verbundgruppe künftig wieder stärker wachsen.

