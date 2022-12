Seit Anfang 2022 wurde pro verkauftem Tonie in einem der teilnehmenden Expert Fachgeschäfte- und märkte oder online auf www.Expert.de von den beiden Unternehmen ein Euro für den guten Zweck gespendet. Bei der Abendveranstaltung anlässlich des 60-jährigen Expert-Jubiläums im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung der Fachhandelskooperation haben Lutz Möller, Managing Director DACH Tonies GmbH, und Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und E-Commerce der Expert SE, den Scheck feierlich an Rolf Zuckowski, Schirmherr der BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder", übergeben.

"Ein Herz für Kinder" ist eine international tätige Hilfsorganisation, die in Deutschland und weltweit Kinder und Familien in Not unterstützt. Die Organisation fördert unter anderem Suppenküchen, Kinderkliniken, Kindergärten, Schulen sowie Sport- und Bildungsprojekte.

Herzstück im Family-Entertainment-Sortiment

Lutz Möller, Managing Director DACH Tonies GmbH, sagt: "Expert ist schon seit vielen Jahren für uns ein wichtiger Partner, mit dem wir freundschaftlich verbunden sind. Wir freuen uns, gemeinsam mit Expert nun mit den gesammelten 250.000 Euro Kindern in Not zu helfen."

"Tonies gehören zum Herzstück unseres 'Expert Family Entertainment' - unserem neuen Flächen- und Ladenbaukonzept, das unsere Standorte zu einer Erlebniswelt für die ganze Familie macht", erklärt Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und E-Commerce der Expert SE. "Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für diese großartige Spendensumme und hoffen, mit der Spendenaktion vielen Kindern in Notlagen helfen zu können." "Tonies ist und bleibt ein absoluter Vorreiter in Sachen Family Entertainment und stellt damit einen entscheidenden Partner für uns und unseren neuen Sortimentsbereich dar", ergänzt Michael Peters, Senior Category Manager Neue Sortimente / Family Entertainment bei Expert. "Mit den beliebten Tonies können wir bereits unsere ganz kleinen Kunden für die Welt der Technik begeistern. Wir hoffen, dass wir durch unsere gemeinsame Spende für viele strahlende Kinderaugen sorgen können."