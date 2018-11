Engagiert und empathisch: So zeigen sich die Expert-Mitarbeiter in der aktuellen Kampagne der Langenhagener Elektrofachhandelskooperation. Für die Kampagne, die in Zusammenarbeit mit der Agentur Saint Elmo's (Serviceplan-Gruppe) entstand, wurden eigens 16 Vignetten für die TV-, Kino- und Online-Spots gedreht. Jede der kurzen Episoden erzählt eine eigene Geschichte, die zeigt, wie sich die Expert-Mitarbeiter tagtäglich mit Herz und Know-how für die Kunden engagieren. Kernbotschaft der neuen Kampagne ist, dass die bundesweit rund 14.000 Expert-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter neben kompetenter und fairer Beratung noch weit mehr leisten: Sie bringen Einfühlungsvermögen und aufrichtiges Interesse an den Bedürfnissen ihrer Kunden mit - eben das "Expert-Extra", das auch Namensgeber der Kampagne ist.

Jochen Ludwig, Vorstandsvorsitzender der Expert SE, erläutert: "Zwei Eigenschaften machen Expert unverwechselbar: Engagement und Empathie. Beide sind Ausdruck einer grundsätzlichen Haltung, mit der wir unseren Kunden begegnen, und die uns auch gegenüber dem Wettbewerb auszeichnet." Dass der persönliche Kontakt auch im digitalisierten Zeitalter nach wie vor ein entscheidender Faktor ist, daran lässt Ludwig keinen Zweifel: "Letztlich ist Einzelhandel ein People's Business - von Menschen für Menschen. Deshalb machen echte Ansprechpartner nach wie vor den Unterschied, und darum wird faire, freundliche Beratung vor Ort langfristig dem Onlinehandel überlegen sein."

"Sympathisch, authentisch, menschlich"

Dietmar Bauer, Geschäftsbereichsleiter Marketing, ergänzt: "Wir haben uns im Vorfeld des Kampagnen-Launch intensiv mit der Frage beschäftigt, was über das eigentliche Produkt hinaus ausschlaggebend für den Kauf bei Expert ist. Und wir haben festgestellt, dass es genau das Extra, das Mehr ist, das wir unseren Kunden durch die persönliche Beratung bieten. Genau das zeigen wir in unserer Kampagne. Und so ist unsere Kampagne auch zu verstehen - als Versprechen unseren Kunden gegenüber, immer noch etwas mehr zu geben und zu leisten, als vielleicht erwartet wird."

Realisiert wurde die Kampagne, die ab der 48. Kalenderwoche bundesweite Umsetzung findet, von der Hamburger Agentur Saint Elmo's. Geschäftsführer Reinhard Crasemann sagt über den Entstehungsprozess: "Uns war es besonders wichtig, emotionale Bilder zu zeigen, ohne Expert etwas Fremdes überzustülpen. Die Spots, die wir gemeinsam mit Neverest und dem Regisseur Laurentius Emmelmann produziert haben, zeigen Expert so, wie wir die Marke wahrnehmen: sympathisch, authentisch, menschlich." Gedreht wurde im Expert-Fachmarkt in Dormagen. Neben Kino-, TV- und Radio-Spots umfasst die Expert-Extra-Kampagne auch Maßnahmen für die verschiedenen Onlinekanäle sowie für die Umsetzung vor Ort in den Expert-Märkten.