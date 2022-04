Expert hat den Bereich Entertainment für die Kleinen als Thema für sich entdeckt. Nach dem Erfolg mit dem Kinder-Audiosystem Tonies nimmt die Verbundgruppe nun ein weiteres Produkt ins Sortiment, das die altersgerechte Unterhaltung von Kindern für unterwegs und zuhause revolutionieren will - die Kekz Audiochips und Kopfhörer. Für die Expert SE, die aktuell den Bereich der Unterhaltung noch stärker auf die gesamte Familie ausrichtet, bilden die Produkte von Kekz eine wichtige und sinnvolle Ergänzung des Sortiments.

"Die Erweiterung unseres Unterhaltungsangebotes im Bereich Family Entertainment ist ein integraler Bestandteil unseres neuen Konzeptes", so Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und e-Commerce der Expert SE. "Die innovativen Produkte von Kekz passen perfekt in unsere neue Family-Erlebniswelt. Wir freuen uns besonders, in diesem Zuge nicht nur mit den großen bekannten Marken zusammenzuarbeiten, sondern auch Start-Ups wie Kekz eine Fläche bieten zu können, um ihre hervorragenden Produkte zu präsentieren."

Unterhaltung ohne Bildschirm oder Bluetooth

Ab sofort sind die Kekzhörer und die 21 verschiedenen Kekz-Audiochips in 120 Expert Fachgeschäften und -märkten verfügbar. Kekz bietet Kindern eine altersgerechte Unterhaltungsmöglichkeit für unterwegs und zuhause komplett ohne Download. Die Bedienung ist dabei kinderleicht: Kinder suchen sich selbstständig die Geschichte ihrer Wahl aus und klicken Sie außen an die Ohrmuschel der kabellosen Kekzhörer. Die Titelauswahl erfolgt über einen einzigen großen Knopf, sodass die Kinder selbst bestimmen können, ob ein Titel erneut gehört wird oder ein anderer übersprungen. Sie können so in ihre eigene Vorstellungswelt abtauchen, ohne Bildschirm oder Bluetooth-Verbindung zu einem weiteren Gerät.

"Die Mission von Kekz ist es, Familien glücklicher zu machen ", so Gründer Carl Taylor. "Mit Expert an unserer Seite kommen wir diesem Ziel einen großen Schritt näher und haben die Möglichkeit perspektivisch bis zu 400 neue Verkaufsstandorte in ganz Deutschland zu erschließen." Bei dem Münchner Start-up Kekz ist seit 2020 auch Popmusiker Peter Maffay als Investor und strategischen Partner an Bord. "Kekz löst das Problem vieler Familien, die ihren Kindern zuhause und unterwegs eine kindgerechte Steuerung ihrer Lieblingshörspiele ermöglichen wollen", erklärt der Sänger. "Ich konnte mich mit der Thematik sofort identifizieren, da ich ebenfalls Vater einer kleinen Tochter bin."