Die Expert-Zentrale behält ihre Ausbildungsquote der zurückliegenden Jahre bei und verstärkt ihr Team zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres mit zwei Kaufleuten für Groß- und Außenhandelsmanagement, zwei Kaufleuten für Büromanagement, einer Kauffrau für E-Commerce, einer Fachkraft für Lagerlogistik, einer Kauffrau für Versicherungen und Finanzen sowie drei Dual-Studierenden im Fach Business Administration mit Schwerpunkt Handel/Dienstleistungen oder Logistik.

"Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr motivierte Berufseinsteiger für Expert und damit für eine Tätigkeit in unserer hochspannenden Branche begeistern konnten", sagt Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE. "Die Ausbildung von Nachwuchskräften hat für uns einen hohen Stellenwert. Deshalb engagieren wir uns in diesem Bereich mit Hilfe facettenreicher Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten besonders." Durch die bedarfsgerechte Ausbildung lag die Übernahmequote in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf einem sehr hohen Niveau. So hat die Expert-Zentrale auch in diesem Jahr einen Großteil der Auszubildenden und Dual-Studierenden in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen.

Spannende Berufsperspektiven

Zum Start erhalten die Berufseinsteiger der Expert-Zentrale an einem Begrüßungstag zunächst alle ausbildungsrelevanten Informationen und lernen die Fachbereiche kennen. Im September schließt sich ein eintägiger Team-Workshop an, der gemeinsam mit den Auszubildenden und Dual-Studierenden der vorherigen zwei Jahrgänge absolviert wird. Im Rahmen der ganzheitlichen Ausbildung durchlaufen die angehenden Fachkräfte während ihrer gesamten Ausbildungszeit eine Vielzahl von Abteilungen bei Expert und arbeiten dort durchschnittlich sechs bis zwölf Wochen. Auf diese Weise stellt Expert sicher, dass die jungen Erwachsenen die Arbeitsweise und -prozesse der einzelnen Fachbereiche, aber auch deren Zusammenwirken als Ganzes bestmöglich nachvollziehen können.

Die Expert-Zentrale bietet interessante berufliche Perspektiven: "Wir ermöglichen unseren Nachwuchskräften zukunftsorientierte Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens", erläutert Klaas H. Marquardt, Geschäftsbereichsleiter Personal. "Bei all unseren Ausbildungsprogrammen legen wir stets besonderen Wert darauf, dass unsere künftigen Fachkräfte von Beginn an die Möglichkeit erhalten, sich mit kreativen Ideen einzubringen und eigene Projekte zu leiten. Diese Förderung des Verantwortungsbewusstseins und des unternehmerischen Denkens erfährt hohen Zuspruch: Im Abschlussgespräch betonen die Auszubildenden insbesondere die Mehrwerte, die sich dadurch ergeben haben."

Parallel zum Ausbildungsbeginn läuft bereits das Bewerbungsverfahren für 2021: Interessierte können sich ab sofort online hier über Ausbildung, duales Studium oder Praktikum informieren und bewerben.