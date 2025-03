Im Rahmen einer Schulungsoffensive für die Sortimentsbereiche Telekommunikation und PC erhalten unter dem Motto "Technik verstehen, Kunden begeistern" rund 250 Expert-Mitarbeiter die Gelegenheit, ihr Fachwissen zu vertiefen und ihre Beratungskompetenzen zu steigern. Vom 10. bis 12. März 2025 und 12. bis 14. März 2025 findet die dreitägige Exklusivschulung "Dienste & Netzwerk" in Hannover statt. Dafür kommen 13 Top-Partner aus der Branche zusammen, die aus erster Hand die neuesten Entwicklungen, Besonderheiten und Dienstleistungen rund um Hardware, Dienste und Netzwerk vorstellen. Neben fundiertem Hintergrundwissen bietet die Schulung eine einmalige Gelegenheit, Verkaufserfolge durch eine umfassendere Fachberatung nachhaltig zu steigern.

Holger Pöppe, Vorstand für Einkauf und Vertrieb der Expert SE, hebt hervor: "Dieser direkte Wissensaustausch befähigt die Expert-Fachberater, die Produkteigenschaften und -vorteile präzise und überzeugend zu kommunizieren und Kunden zu Fans zu machen. Telekommunikation und PC spielen eine bedeutende Rolle in den Fachmärkten. Durch die hohe Nachfrage sollen die Fachberater verstärkt die Eigenschaften kennenlernen, um noch effizienter beraten zu können." Zudem unterliegt der Markt einem stetigen Wandel. "Immer mehr Neuheiten, eine wachsende Produktvielfalt und neue Features machen kontinuierliche Schulungen essenziell. Nur so können unsere Fachberater Kunden optimal unterstützen und sicherstellen, dass jeder das Produkt erhält, das perfekt zu seinen Bedürfnissen passt."

Praxisnahe Weiterbildung und wertvolles Networking

Die Schulungsoffensive richtet sich an Gesellschafter, Marktleiter und Fachberater, die von praxisnahen Weiterbildungen profitieren, um Kunden noch gezielter beraten zu können. Auch für unsere Industriepartner ergeben sich zahlreiche Vorteile: Neben der Möglichkeit, ihre neuesten Technologien und Lösungen direkt bei den "Experten" zu präsentieren, bietet die Schulungsoffensive eine ideale Plattform zum Networking und Erfahrungsaustausch. Die direkte Interaktion mit den Fachberatern ermöglicht es den Industriepartnern, wertvolles Feedback aus der Praxis zu erhalten. Zudem unterstützt die Schulungsoffensive eine langfristige Kundenbindung und stärkt die Marktpositionierung durch kompetente Beratung im Fachhandel.

Folgende 13 Top-Partner aus den Bereichen Telekommunikation und PC nehmen an der Schulungsoffensive teil: Apple, AVM, congstar, Emporia, Google, McAfee, Otelo, Samsung, Telefónica, Telekom, TP-Link, Vodafone und Xiaomi. Daneben wird auch die erfolgreiche UE-Schulungsoffensive - vom 19. bis 23. Mai 2025 und ebenfalls in Hannover. Mit dieser Schulungsoffensive will Expert Maßstäbe in der praxisnahen Weiterbildung setzen und auf einem bewährten Konzept aufbauen, das den Unternehmenserfolg nachhaltig stärken soll.