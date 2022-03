Unter dem Motto "Gemeinsam für Kinder spenden" starten Expert und Tonies, Erfinder der bekannten Toniebox, ab März eine exklusive Spendenaktion. Pro verkauftem Tonie in einem der teilnehmenden Expert Fachgeschäfte- und märkte oder online spenden die beiden Unternehmen zusammen einen Euro an die Bild hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". Die Spendenaktion endet im November 2022.

Wie Expert in einer Mitteilung schreibt, sind die letzten zwei Jahre besonders für Kinder eine herausfordernde Phase gewesen, die ihnen einiges abverlangt hat. Sie haben viel Zeit Zuhause verbracht und waren oftmals isoliert von den Freund:innen. Dem Alltag entfliehen, in eine Fantasiewelt eintauchen oder über Hörbücher neues Wissen erlangen - das ermögliche Tonies. Das preisgekrönte Audiosystem bestehend aus Toniebox und Tonies (Hörfiguren) kommt dabei ohne flackernden Bildschirm oder störende Knöpfe aus. Durch die kinderleichte Bedienung können selbst die Kleinsten selbstständig entscheiden, was sie gerade hören möchten. Über 300 unterschiedliche Tonies garantieren dabei für jede Altersgruppe nahezu unbegrenzten Hör-Spiel-Spaß.

"Ein wichtiger Partner für Expert"

"Expert ist schon seit vielen Jahren ein wichtiger Partner, mit dem wir freundschaftlich verbunden sind", erklärt zu der Aktion Lutz Möller, Managing Direktor DACH Tonies GmbH. "Wir freuen uns, gemeinsam mit Expert Kindern in Not zu helfen und hoffen, dass eine möglichst große Spendensumme zusammenkommt."

Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und E-Commerce der Expert SE, ergänzt: "Wir möchten mit unserer Spendenaktion gemeinsam Kindern in Not helfen. Die Toniebox ist bei Kindern wahnsinnig beliebt und mittlerweile in nahezu jedem Kinderzimmer zu finden. Tonies stellt die Bedürfnisse der Kleinsten an erste Stelle und ist ein absoluter Vorreiter in Sachen Family Entertainment. Für Expert sind sie ein wichtiger Partner und somit freuen wir uns umso mehr über die Exklusivität der gemeinsam ins Leben gerufenen Spendenaktion." Nach sorgfältiger Abwägung habe sich Expert trotz der schockierenden und unfassbaren Situation in der Ukraine dazu entschlossen, an dieser Spendenaktion festzuhalten. "Wir schätzen die hohe Hilfsbereitschaft und Solidarität in der Gesellschaft für die Ukraine sehr und haben auch innerhalb der Expert-Familie unterstützende Maßnahmen eingeleitet", so Harder.