Expert wird sein dezentrales Onlineshop-Konzept zur Saison um eine zentralisierte Komponente erweitern - das kündigte Expert-Vorstand Stefan Müller auf der Hauptversammlung der Verbundgruppe in Göttingen an. Auf diese Weise werde künftig ein Großteil der bei Expert verfügbaren Produkte auch online bestellbar. "Wir wollen auch für unsere digitalen Kunden sicherstellen, dass sie mit Expert auf allen Kanälen zufrieden sind", so Müller. Die neue Onlineshop-Systematik, die der neue Expert-Chef im ChannelPartner-Interview Mitte des Jahres angekündigt hatte ("Amazon ist für die Kunden ein tolles Modell") und die bereits im August im Rahmen der Expert-Roadshow vorgestellt wurde, stieß nach Auskunft der Verbundgruppe bei den Gesellschaftern und Mitgliedern auf hohe Akzeptanz.

Darüber hinaus stellte Expert bei der Hauptversammlung für den Bereich Logistik ein klares Leistungsversprechen zur Saison vor: Alle Endkundenbestellungen, sei es online oder im Fachmarkt getätigt, werden künftig noch am gleichen Tag versendet. Das Logistik-Leistungsversprechen ist nur eine von vielen Maßnahmen, mit denen Expert das Ziel verfolgt, den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden noch stärker zu entsprechen. Um die Attraktivität der einzelnen Expert-Standorte zusätzlich zu steigern, wurde mit der Einrichtung von gut 100 DPD-Paketshops begonnen, die vor Ort in die Verkaufsflächen integriert werden und an denen die Kunden Pakete abholen und aufgeben können. Für Mitte 2019 wurde zudem die Einführung von QR-Preisschildern in den Expert-Fachmärkten angekündigt.

Mitarbeiterqualifikation im Fokus

Zur Expert-Hauptversammlung 2018, die vom 29. bis 30. September in Göttingen stattfand, trafen sich rund 1.000 Besucher und 100 Aussteller. Im Rahmen der Tagung wurden die strategischen Ansätze für die kommende Saison und darüber hinaus präsentiert. So setzt die Expert-Gruppe weiterhin auf den Ausbau ihrer Maßnahmen zur Mitarbeiterqualifikation, um dem Markenversprechen "Mit den besten Empfehlungen" auch in Zukunft gerecht zu werden. Dazu hat die Expert-Zentrale in Kooperation mit der Unternehmenstochter Expert Handels GmbH eigens ein mehrstufiges Laufbahnkonzept entwickelt, das speziell auf die Anforderungen in den Expert-Fachmärkten ausgerichtet ist. Neben der individuellen Förderung der Mitarbeiter ermöglicht das Expert-Laufbahnkonzept die Schaffung einheitlicher Qualitätsstandards in den Bereichen Verkauf, Service und Führung.

"Ich bin davon überzeugt, dass Empathie nicht durch künstliche Intelligenz oder Maschinen ersetzt werden kann. Unser Gesicht vor Ort spielt für unsere Kunden noch immer eine große Rolle. Genau hier setzen wir mit unserem Laufbahnkonzept an, indem wir unsere vorhandenen Stärken nutzen und konsequent ausbauen", sagte der Vorstandsvorsitzende Jochen Ludwig im Rahmen der Tagung. Passend dazu wird die Verbundgruppe zum Saisonbeginn eine Marketingkampagne initialisieren, die das individuelle Engagement der Expert-Mitarbeiter in den Fokus rückt und deren besondere Kundennähe unterstreicht.

Friedrich Wilhelm Ruf bleibt Aufsichtsratsvorsitzender

Im Anschluss an die Tagung fand die eigentliche Expert-Hauptversammlung statt, in deren Rahmen der Aufsichtsratsvorsitzende Friedrich Wilhelm Ruf mit großer Mehrheit in seiner Position bestätigt wurde. "Ich freue mich sehr, dass die Expert-Gesellschafter mir erneut ihr Vertrauen ausgesprochen haben und ich weitere vier Jahre an der Weiterentwicklung der Expert-Gruppe mitwirken darf", sagte Ruf, der durch seine Wiederwahl seit nunmehr acht Jahren dem Expert-Aufsichtsrat vorsitzt. Ebenfalls mit großer Zustimmung wiedergewählt wurde Aufsichtsratsmitglied Robert Feuchtgruber. Aktuell setzt sich der Expert-Aufsichtsrat wie folgt zusammen: Friedrich Wilhelm Ruf (Aufsichtsrats-vorsitzender), Dr. Bruno Hall (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), Robert Feuchtgruber, Josef Ludwig Kappenberger, Dr. Harald Stang und Jan Brinkmann.