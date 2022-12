Am 28. November 2022 haben die Expert Technik SE & Co. KG und die GFT Gemeinschaft Fernmelde-Technik eG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Noch im Dezember 2022 wird die GFT im Zuge der Kooperation einen Großteil der Gesellschafter der Expert Technik als Mitglied aufnehmen. Dabei handelt es sich um die größten Unternehmen für Elektrotechnik in Deutschland, u.a. mit Spezialisierung auf Sicherheitstechnik. Durch die Kooperation bündeln die Expert Technik und die GFT ihre Kräfte und ermöglichen ihren Gesellschaftern bzw. Mitgliedern ab dem 1. Januar 2023, von den Vorteilen beider Verbundgruppen zu profitieren.

"Durch die Kooperation der Expert Technik mit der GFT gewinnen beide Kooperationen an Stärke", erklärt Gerd-Christian Hesse, Vorstand für Finanzen, Personal und Versicherung bei der Expert SE. "So gewinnen beide Verbundgruppen in der Branche deutlich an Außenwirkung und werden noch attraktiver für neue Mitglieder und Gesellschafter. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Zielsetzung: Optimale Warenbeschaffungs- und Konditionsvorteile

Gerald Brietzke, Prokurist und Abteilungsleiter Expert Technik, ergänzt: "Ziel der Verbundgruppe Expert Technik ist es, unseren Gesellschaftern einen möglichst optimalen Warenbeschaffungs- und Konditionsvorteil zu verschaffen. Durch die Kooperation erhalten unsere Gesellschafter Zugang zu einem noch größeren Lieferantenportfolio - dadurch werden auch noch mehr neue Gesellschafter auf die Expert Technik aufmerksam. Im Gegenzug gewinnt die GFT durch die Expert Technik eine große Anzahl an neuen Mitgliedern aus dem gesamten Spektrum der Elektrobranche und profitiert dadurch in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung."

"Unsere mittelständischen Mitglieder stehen im Wettbewerb mit internationalen Anbietern und in Lieferbeziehungen zu global tätigen Konzernen. Durch eine Bündelung unserer Kräfte und das konsequente Heben von Synergien können wir in diesem Umfeld erfolgreich wirtschaften. Da sind die neuen Mitglieder der Expert Technik hoch willkommen", so Birger T. Aasland, Vorstand der GFT. Zudem würde durch den Beitritt einer so großen Anzahl an Unternehmen die Geschäftssparte der Sicherheitstechnik der GFT noch einmal signifikant gestärkt. Die GFT erwartet hierdurch auch in 2023 ein deutliches Umsatzwachstum: "Selbstverständlich wird unsere Genossenschaft durch dieses Umsatzwachstum weiter gestärkt. Der Beitritt einer größeren Anzahl an Mitgliedern zeigt aber insbesondere, wie attraktiv unser Leistungsangebot für mittelständische Unternehmen ist", so Stefan Touchard, Vorstand der GFT. Zudem unterstreiche "die Kooperation der Kooperationen" die Modernität und Bedarfsgerechtigkeit der genossenschaftlichen Verbundlösung.