Von einem einzigartigen Einkaufserlebnis sollen die Kunden des Fachmarkts Expert Theiner in Pfarrkirchen in Zukunft profitieren. Auf einer komplett neu konzipierten Shop-in-Shop-Fläche können Handys, Tablets und Fernsehen inklusive Entertain TV der Telekom live vorgeführt werden. Digitale Verkaufs-Tools sollen die Beratung der Kunden dabei zusätzlich erleichtern. Interessierte Kunden können zudem gleich im Laden einen Breitband-Verfügbarkeitstest durchführen lassen.

Die in der neuen Telekom-Lounge eingesetzten Mitarbeiter wurden nach Angaben des Elektromarkts intensiv geschult. Mit den neuen Maßnahmen will Expert Theiner sich gegenüber dem Online-Handel positionieren. "Der starke Wettbewerb mit immer komplexeren Themen fordert uns heraus", erläutern die beiden Inhaber Franz und Matthias Theiner. "Wegen der hohen Preistransparenz im Internet liegt es an unseren Mitarbeitern, den Unterschied am Kunden spürbar zu machen." Das gehe nur mit Spaß am Tun und guter Ausbildung. Man wolle dem Kunden funktionierende Komplettlösungen und nicht nur einzelne Produkte anbieten.

Die Telekom plant, das neue Konzept in diesem Jahr noch in rund 30 Fachmärkten umzusetzen. Bijan Esfahani, Leiter Telekom Partner, sagt: "Viele unserer Fachmarkt-Partner haben erkannt, dass sie sich dadurch in einer vernetzten Welt fit für die Zukunft machen".