Stärker als andere Verbundgruppen ist Expert auch selbst als Händler aktiv: Die Zahl der von der Expert-Zentrale geführten sogenannten Regiebetriebe lag zum Jahresanfang bei 52. Dabei handelt es sich allerdings keineswegs um eine aktiv von der Expert-Zentrale betriebene Handelsstrategie. Vielmehr hat sich die Zahl der Regiebetriebe über die Jahre ergeben, vor allem aus Gründen der Standortsicherung und der Nachfolgeregelung. Expert betont regelmäßig, Regiebetriebe wenn möglich an Gesellschafter übergeben zu wollen. Nun kann die Langenhagener Zentrale der Verbundgruppe wieder eine erfolgreiche Übergabe melden.

Zum 1. April 2022 wurden die bis dahin als Regiebetriebe der Expert-Zentrale betriebenen Fachmärkte in Halle und Weißenfels an den langjährigen Gesellschafter Expert Jakob übergeben. Expert Jakob ist bereits seit mehr als 25 Jahren Teil der Expert-Familie. Im vergangenen Jahr feierte das Bayreuther Familienunternehmen sein 75. Firmenjubiläum und ist damit in der Region stark verwurzelt. Nachdem die von Vater Peter und Sohn Christian geführte Unternehmensgruppe im Jahr 2021 bereits drei Standorte (eine Expert-Nachfolge und zwei ehemalige Euronics-Standorte) übernommen hat, kommen nun zwei Weitere hinzu.

Expansion innerhalb der Expert-Familie

Peter Jakob, Geschäftsführer von Expert Jakob, blickt zuversichtlich in die Zukunft: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den beiden erfahrenen Teams in Halle und Weißenfels und bedanke mich herzlich bei allen Beteiligten der Expert-Zentrale. Mit Expert haben wir einen starken und erfahrenen Partner an unserer Seite, der uns sowohl im täglichen Geschäft als auch bei der Expansion unterstützt", so Jakob. "Gleichzeitig bleibt unsere unternehmerische Unabhängigkeit und Regionalität bestehen." Mit mehreren Neueröffnungen, erfolgreichen Nachfolgereglungen und der Übernahme der zwei Unternehmen eines Wettbewerbers ist Expert Jakob in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Die Unternehmensgruppe betreibt nun insgesamt elf Expert-Standorte in Mitteldeutschland und Nordbayern.

"Wie bereits in der Vergangenheit zum Ausdruck gebracht, ist es unser Bestreben, wenn für alle Beteiligten wirtschaftlich sinnvoll, Regiebetriebe wieder in die Hand von Gesellschaftern zurückzuführen. Wir freuen uns daher sehr, nun zwei unserer Regiebetriebe an Expert Jakob übergeben zu haben", sagt Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE: "Die Expansion innerhalb der Expert-Familie verdeutlicht, dass das Expert-Konzept überzeugt und belegt die vertrauensvolle Zusammenarbeit in unserer Kooperation."