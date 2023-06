Unter dem Motto "Hören Sie, was Sie mögen" bauen die Marke Sennheiser und Expert ihre strategische Partnerschaft weiter aus. Über einen Zeitraum von acht Wochen können Kundinnen und Kunden im Rahmen eines Testprojektes nun in ausgewählten Fachgeschäften und -märkten der Verbundgruppe exklusiv die Hörlösungen des Herstellers Sonova unter der Marke Sennheiser ausprobieren und kaufen.

"Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit Sennheiser weiter zu vertiefen und in diesem Rahmen die neuen Produkte im Bereich Hörlösungen hervorzuheben", betont Peter Zyprian, Gesamtvertriebsleiter bei Expert. Der Anteil der Hörbeeinträchtigten in Deutschland und damit auch die Zielgruppe für Hörlösungen ist in den letzten Jahren auf fast 20 Prozent der über 14-Jährigen gestiegen. "Mit der Integration der Produkte in unser Expert Sortiment erschließen wir eine Marktnische, die aktuell nur von wenigen Herstellern besetzt wird. Mit Sennheiser haben wir dabei einen kompetenten Partner an unserer Seite."

Hörlösungen für jede Lebenslage

An den insgesamt zehn Standorten können die Expert Kundinnen und Kunden vom 9. Juni bis zum 29. Juli drei Produkte der Kategorie "Hearing" von Sennheiser vor Ort testen. Sie sollen ihnen bestmögliche Hörlösungen für jede Lebenslage bieten: Der neue Conversation Clear Plus, der im stationären Handel aktuell exklusiv bei Expert erhältlich ist, unterstützt in schwierigen Hörumgebungen wie zum Beispiel lauten Restaurants, SoundProtex dagegen schützt die Ohren bei Konzerten oder der Arbeit mit lauten Maschinen und das TV Clear Set sorgt für kristallklare Dialoge im TV. "Durch das Projekt kommen wir in die direkte Interaktion mit unseren Kundinnen und Kunden, die für uns sehr wichtig ist", sagt Clara Beck, Sonova Director Hearing Category der Marke Sennheiser. "Bei unseren Hearing Produkten ist es wichtig, dass unsere Kundinnen und Kunden die Produkte selbst ausprobieren und bei Conversation Clear Plus beispielsweise die Sprachverbesserung selbst erleben können."

Das Produktportfolio soll zukünftig noch weiter ausgebaut und im gesamten Consumer-Electronics-Markt etabliert werden. "Das Feedback der Kunden und Kundinnen ist für uns sehr wichtig, da wir so auch zukünftig ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen können. Daher freuen wir uns sehr auf dieses gemeinsame Testprojekt mit Expert", sagt Kristin Grott, Sonova Trade Marketing Manager der Marke Sennheiser. Während des Aktionszeitraumes werden die ausgewählten Produkte durch geschulte Berater in den Fachgeschäften und -märkten präsentiert. Begleitet wird das Projekt von einem Gewinnspiel, an dem alle Kundinnen und Kunden teilnehmen können, die vor Ort das Conversation Clear Plus testen.