Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen hat der Expert-Markt in Schrobenhausen seit einigen Tagen wieder geöffnet - das neue, speziell auf die Bedürfnisse der stationären Handelspartner entwickelte Shop-in-Shop-Konzept Telekom inklusive. Der Elektrofachmarkt in Schrobenhausen ist mittlerweile der 30. Standort in Deutschland, an dem das weiterentwickelte Telekom-Partnerkonzept eingesetzt wird.

Lesetipp: Auch Euronicx mit der Telekom-Lounge

Auf der Shop-in-Shop-Fläche im ersten Obergeschoß können die Kunden das gesamte Telekom Produktportfolio live ausprobieren. Eine Breitband-Verfügbarkeitsprüfung und digitale Beratungs- und Verkaufstools runden das Angebot ab. Weiteres Highlight: Alle Anwendungsmöglichkeiten des vernetzten Zuhauses lassen sich in einem Smart Home Showroom erleben.

In dieser "Musterwohnung" wird alles live präsentiert - von Energie sparen, Sicherheit bis hin zum Thema Komfort. Zusätzlich wird in der TV-Abteilung die Möglichkeit geboten, Kunden direkt beim Kauf eines Smart-TV auf das derzeit vielfältigste und größte Entertainment-Erlebnis am deutschen Markt aufmerksam zu machen: das neue Telekom MagentaTV.

"Vernetzte Fachmärkte sind die Zukunft"

Um die Kunden zu allen Telekom Produkten kompetent beraten zu können, haben die Mitarbeiter im Expert Schrobenhausen ein intensives Qualifizierungsprogramm durchlaufen, das ebenfalls Teil des Telekom-Partnerkonzeptes ist. Dadurch wird ein Zusammenspiel der Verkäufer über die einzelnen Abteilungen hinweg, wie beispielsweise Telekommunikation und TV, sichergestellt.

Auch lesenswert: Weitere Expert-Märkte mit neuem Telekom-Partnerkonzept

"Wir freuen uns, dass wir an dem Erfolgskonzept der Telekom mit der neuen Lounge in Schrobenhausen teilnehmen können", erklärt Angelika Rösler, Geschäftsführerin des Expert Schrobenhausen. "Egal ob Geschäfts- oder Privatkunden, bei uns in Schrobenhausen erhält der Kunde die perfekte Lösung: Ob Festnetzneuvertrag, eine Umstellung des Tarifes, Internet, MagentaTV, einen Mobilfunkvertrag - alles aus einer Hand. Und mit der Online Terminvereinbarung gibt es bei uns auch keine langen Wartezeiten mehr für unsere Kundinnen und Kunden".

» Channel meets Cloud, 28. Februar 2019 Systemhäuser müssen Cloud-fähig werden, um ihren Kunden die passenden Lösungen anzubieten. Auf dem Channel meets Cloud -Kongress am 28. Februar 2019 in München zeigen Service Provider, wie das Cloud- und Managed-Service-Geschäft gelingt.

Hier anmelden!

Bijan Esfahani, Leiter Telekom Partner, Deutsche Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH, ergänzt: "Mit der Eröffnung unserer Telekom Lounge in einem weiteren Expert Fachmarkt geht unsere Partnerkonzept-Erfolgsgeschichte weiter. Vernetzte Fachmärkte sind die Zukunft und wir werden in den nächsten Jahren noch weiter mit unseren Handelspartnern expandieren." (rw)