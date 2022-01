Wie die Expert-Zentrale mitteilt, verstärkt Michael Grandin zum 01.02.2022 den Vorstand der Expert SE und der Expert Wachstums- und Beteiligungs SE. Er wird von Gerd-Christian Hesse in seine Ressortverantwortlichkeiten eingearbeitet mit dem langfristigen Ziel, dessen Nachfolge anzutreten. Hesse wird bis Sommer 2023 Vorstandsmitglied bleiben und sich dann in den Ruhestand verabschieden.

"Wir begrüßen Michael Grandin recht herzlich bei expert und es freut uns sehr, ihn mit seiner langjährigen Berufserfahrung im Einzelhandel und umfassenden Expertise für expert gewonnen zu haben", erklärt dazu der Aufsichtsratsvorsitzende Friedrich Wilhelm Ruf.

Kompetenz bei E-Commerce und Eigenmarken

In einer Mitteilung von Expert heißt es, dasss Michael Grandin bisher in verschiedenen kaufmännischen Leitungsfunktionen, unter anderem bei Zara/Massimo Dutti in Deutschland, bei der Lidl Stiftung und der KaDeWe Gruppe tätig war und dabei Konsolidierungen und Expansionen, sowie Online-Aktivitäten begleitete. Neben dieser fachlichen Kompetenz bringe er eine zum Unternehmen passende menschliche Kompetenz mit.

Was die Verbundgruppe dabei nur am Rande streift: Grandin bringt fundiertes E-Commerxe-Knowhow zu der Verbundgruppe. Seit 2019 fungiert der Finanzfachmann als CFO bei der in Itzehoe ansässigen Summary GmbH, einem E-Commerce-Unternehmen, das auf die Entwicklung eigener Produkte und deren Vertrieb auf Online-Marktplätzen spezialisiert ist. Zu den Marken von Summary gehört dabei u.a. der Elektronik-Brand Ultratec. Damit passt Grandin gut zu zwei aktuellen strategischen Hauptentwicklungslinien bei Expert: Nicht nur ist im Zeichen der Coronapandemie das E-Commerce-Geschäft der Verbundgruppe stark gewachsen, auch die Eigenmarke Kendo soll künftig eine wichtige Rolle spielen.