Zwar stand die diesjährige Expert-Hauptversammlung unter dem Motto "Fokussierung: Expert Fokusthemen 2023/24", doch wirklich Neues gab es bei der Veranstaltung in Köln nur selten zu hören. Weiterhin sollen die Strategie "Expert 6.0" der Verbundgruppe die Richtung vorgeben und die Initiative "Mitarbeiter 6.0." für mehr Qualität am Poing of Sale sorgen. Umso mehr fielen die neuen Akzente auf, die Expert auf der Hauptversammlung präsentierte.

Zum einen war dies eine noch in der Pilotphase befindliche Kundenbindungs-App. Um bei weiter abnehmender Wirkung von Printmedien die digitale Kundenansprache zu stärken, will Expert einerseits die Nutzung bestehender Instrumente wie CRM-Mailings oder Kundennewslettern intensivieren und diese im Hinblick auf die aktuellen Ansprüche und Bedürfnisse der Kunden optimieren. Gleichzeitig befindet sich aktuell eine Expert Kunden-App in der Entwicklungsphase, die zukünftig eine Schnittstelle zwischen den Fachgeschäften und -märkten sowie dem Expert Online-Shop bilden soll. Eine Vorreiterrolle kann Expert damit im Verbundgruppenkontext nicht für sich beanspruchen: Euronics hat seine Kundenbindungs-App bereits im Juni eingeführt.

Mehr zentrale Steuerung der Händler-Onlineshops

Auch die zweite Neuerung, die Expert auf der Hauptversammlung präsentierte, erinnert an den Wettbewerber aus Ditzingen: es handelt sich dabei um einen Ansatz zur Optimierung des Logistiknetzwerks im Bereich der Großgeräte (Hausgeräte und TV), der sich aktuell noch in der Pilotphase befindet. Während Expert bisher auf dezentrale, von den einzelnen Händlern bespielte Onlineshops setzt, verfolgt Euronics schon länger eine Strategie, die im E-Commerce-Geschäft auch übergreifende Funktionen vorsieht. Ausgangssituation für die aktuellen Pläne von Expert ist, dass Kunden aufgrund der dezentralen Online-Shops durch Suchfunktionen und Angebotsplattformen oftmals Produkte bei entfernteren Expert-Händlern kaufen und nicht bei dem ihnen am nächsten gelegenen Händler. Dadurch entstehen längere Transportwege und damit verbunden höhere Kosten. Mit der Prozessoptimierung des Logistiknetzwerkes sollen online gekaufte Großgeräte künftig möglichst immer von einem kundennahen Expert-Standort ausgeliefert werden. Hierfür werden aktuell verschiedene Ansätze getestet und auf ihre Machbarkeit sowie auf ihre Vor- und Nachteile geprüft.

Zusätzlich zu den Zukunftsplänen informierte Expert-Vorstand Michael Grandin über die aktuelle wirtschaftliche Lage der Expert-Kooperation. Beim Innenumsatz zu Industrieabgabepreisen liegt die aktuelle Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht über dem des Geschäftsjahres 2022/2023. Auch der Außenumsatz entwickelt sich über alle Warenbereiche hinweg solide: Mit einem Plus von 2,3 Prozent im Zeitraum von Januar bis Juli 2023 hebt sich Expert nach Ansicht von Grandin positiv von seiner Peer Group sowie vom Markt ab, die im gleichen Zeitraum jeweils ein Minus zu verzeichnen haben.

Expert-Vorstand bleibt unvollständig

Bei den an der Hauptversammlung bekanntgegebenen Personalien fehlte einmal mehr eine Nachfolgeregelung für den im März 2023 plötzlich ausgeschiedenen Vertriebs- und Marketingvorstand Frank Harder. Die Vorstandsposition ist noch vakant und soll zeitnah besetzt werden, einen genauen Zeitpunkt dafür gibt es allerdings weiterhin nicht, hieß es dazu von Seiten der Expert-Zentrale.

Schon jetzt benannt wurde dagegen ein IFA-Beauftragter: Dass Expert ein großes Interesse an einer zukunftsfähigen IFA hat und das Messeformat gerne durch ein entsprechendes Engagement unterstützt, hat die Kooperation in diesem Jahr wiederholt unterstrichen. Dieses Engagement intensiviert Expert nun, indem ab dem 1. Januar 2024 Peter Zyprian, Gesamtvertriebsleiter bei Expert, die IFA Management GmbH als IFA-Beauftragter von Expert unterstützt. "Durch seine Expertise kann Peter Zyprian deutlich zur Weiterentwicklung und zum Erfolg des IFA-Messeformats beitragen und gleichzeitig die Interessen von Expert bei der Ausgestaltung zukünftiger IFAs wahren", sagt Expert-Vorstands-Chef Stefan Müller hierzu. "Daher begrüße ich es sehr, dass Peter Zyprian sich für diese verantwortungsvolle Aufgabe bereiterklärt hat und freue mich schon jetzt auf die von ihm mitgestaltete 100. Jubiläums-IFA."

Mit der Hauptversammlung in Köln endete zudem die Amtszeit des langjährigen Aufsichtsratsmitgliedes Bruno Hall, der sein Amt nach 27 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit niederlegte. Für dieses langjährige Engagement bedankt sich Aufsichtsrat und Vorstand recht herzlich bei Herrn Hall. Als Nachfolger wurde Carsten Doms gewählt, der seit 2013 geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Electronic-Service-Center GmbH ist. Der Aufsichtsrat setzt sich demnach wie folgt zusammen: Friedrich Wilhelm Ruf (Aufsichtsratsvorsitzender), Josef Ludwig Kappenberger, Harald Stang, Jan Brinkmann, Birger Gröblinghoff und Carsten Doms.