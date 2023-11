In der Expert-Zentrale in Langenhagen wurde unter dem Motto "Neue Bürowelten" ein neuer Office-Bereich eingeweiht. Angepasst an die vermehrt hybride Arbeitsweise im administrativen Bereich liegt der Fokus in den neuen Bürowelten auf flexiblen Arbeitsplätzen sowie einer Mischung aus Think Tanks für konzentrierte Einzelarbeit und Meeting-Räumen für den kreativen Austausch im Team. Entstanden ist der neue Office-Bereich in einem neu gebauten Büroflügel direkt am Expert Fulfillment Center.

"Spätestens seit der Corona-Pandemie hat die Arbeitswelt einen Wandel durchlaufen", sagt Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE. "Auch in unserer Langenhagener Zentrale hat sich der administrative Bereich in Richtung einer hybriden Arbeitsweise mit einer ausgewogenen Mischung aus Präsenzarbeit und mobilem Arbeiten verlagert - je nach Aufgabenbereich und Teamanforderungen. Mit der Eröffnung unserer neuen Bürowelten haben wir den ersten Schritt gemacht, um uns auch räumlich an diese neuen Anforderungen der Arbeitswelt anzupassen und unseren Mitarbeitern die idealen Voraussetzungen für ein effizientes und kreatives Arbeiten im Team zu schaffen."

Steigerung der Arbeitgeberattraktivität durch modernes Arbeitsumfeld

Um die neuen Bürowelten genau auf die Bedürfnisse der dort arbeitenden Mitarbeiter abzustimmen, wurden diese im Rahmen einer interdisziplinären Arbeitsgruppe von Beginn an in den Planungsprozess mit einbezogen. So konnten die Mitarbeiter genau definieren, welche Ansprüche sie an ein offenes Bürokonzept haben und wie dieses ihre tägliche Arbeit optimal unterstützen kann. Das Ergebnis ist ein modernes, offenes Bürokonzept. Das Herzstück bilden drei große Arbeitsbereiche mit frei wählbaren Arbeitsplätzen. Die Arbeitsplätze können vorab für definierte Zeitslots über ein Buchungsportal gebucht werden. Bei der Auswahl der Büromöbel wurde ein starker Fokus auf Ergonomie gelegt, die auch bei täglich wechselnden Mitarbeitern eine gesunde Arbeitsweise ermöglicht. Für die Arbeitsmittel und die persönlichen Gegenstände aller Mitarbeiter stehen Schließfächer und Trolleys, die flexibel mit zum gewählten Arbeitsplatz genommen werden können, bereit.

Für Meetings stehen mehrere Räume zur Verfügung: Vom klassischen Meetingraum mit Besprechungsbestuhlung bis hin zu einer "Arena" für Präsentationen und Team-Meetings. Eine noch konzentriertere Arbeit ist in den sogenannten Think Tanks möglich: Hierbei handelt es sich um Räume mit Einzelarbeitsplätzen, die z. B. für ruhigere Telefonate zeitweise gebucht werden können. Abgerundet wird das Office-Konzept von einer Team-Küche für eine gemeinsame Mittagspause sowie einem Pausenraum, der mit Tischkicker und Spielekonsole für die Entspannung zwischendurch sorgt. Die neuen Bürowelten werden ab sofort von den Expert-Mitarbeitern auf Herz und Nieren geprüft. Für die Zukunft ist angedacht, das offene Bürokonzept bei anstehenden Umbauarbeiten in der Expert-Zentrale auch auf weitere Abteilungen auszuweiten und so die Attraktivität von Expert als Arbeitgeber in der Region Hannover/Umland noch weiter zu steigern.