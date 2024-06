Expert plant eine Neustrukturierung der Verwaltungen seiner Einzelhandelstöchter, die unter dem Dach der Expert Wachstums- und Beteiligungs SE (eWB SE) zusammengefasst sind. In den nächsten Monaten und Jahren erfolgt die schrittweise Zusammenlegung der einzelnen Zentralen der Töchter der eWB - darunter u.a. Expert Octomedia in Rastatt, Expert Bielinsky in Bonn und die Bening Beteiligungs GmbH in Cuxhaven - zu einem zentralen Vertriebs- und Verwaltungscenter am Standort Langenhagen. Ziel der Neuaufstellung ist die Optimierung der Kosten- und Ertragsstruktur der Einzelhandelstöchter, um die Zukunftsfähigkeit der Expert-Gruppe sicherzustellen.

Zur Expert Wachstums- und Beteiligungs SE gehören unter anderem alle Tochterunternehmen, unter denen Expert seine eigenen Einzelhandelsaktivitäten betreibt. Von der Neustrukturierung betroffen sind die Verwaltungen von insgesamt sieben Expert-Tochterunternehmen, die deutschlandweit insgesamt 67 Expert-Fachmärkte betreiben. Die Fachmärkte der Tochterunternehmen sowie die Arbeitsplätze der dortigen Mitarbeiter sind von der Neustrukturierung nicht betroffen und bleiben unverändert an ihren Standorten erhalten. Das neue Vertriebs- und Verwaltungscenter, von dem die Verwaltungstätigkeiten der Tochterunternehmen zukünftig gesteuert werden (insbesondere die Marketing- und Einkaufsadministration sowie die Objekt- und Personalverwaltung), wird in der Langenhagener Expert-Einzelhandels-Zentrale aufgebaut.

"Regionalität und Individualität bleiben erhalten"

"Gemeinsam mit unseren Gesellschaftern analysieren wir aktuell verstärkt unsere Kosten- und Ertragsstrukturen", sagt Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE. "Das Ziel dieser Analyse ist, die geeigneten Stellschrauben zu identifizieren, um unsere Erträge zu optimieren und die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens angesichts des zunehmenden Kostendrucks sicherzustellen. Die neue Aufstellung des Verwaltungsapparates unserer Einzelhandelstöchter stellt hierzu eine effiziente Maßnahme dar, während wir gleichzeitig alle Expert-Standorte aufrechterhalten und die Arbeitsplätze der dortigen Mitarbeiter langfristig gesichert werden."

Christoph Komor, Einzelhandels-Vorstand der Expert SE, ergänzt: "Über die Jahre ist die Expert Wachstums- und Beteiligungs SE stark gewachsen: Zur Standortsicherung und -gewinnung haben wir ausgewählte Einzelhandelsunternehmen inklusive ihrer Verwaltungen aufgenommen. Um unsere Prozesse effizienter zu gestalten - sowohl organisatorisch als auch im Bereich Kosten und Nutzen - liegt es daher nahe, die Verwaltungen an unserem Zentralstandort in Langenhagen zusammenzufassen. Hierbei ist es uns jedoch wichtig zu betonen, dass die Regionalität und Individualität unserer Einzelhandelstöchter, die den Charakter von Expert als Technik-Nachbarn ausmachen, sowie die Geschäftsführer der einzelnen Töchter erhalten bleiben."

Die ersten Maßnahmen der Neustrukturierung und zur Gründung des Vertriebs- und Verwaltungscenters in Langenhangen werden noch in diesem Jahr begonnen und in den kommenden Jahren sukzessive umgesetzt.