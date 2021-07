Mit einer Sommer-Kampagne unterstützt SEP Händler bei Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Die Kampagne steht unter dem Motto "Chill out your data is safe" und soll die plattformunabhängigen Hybrid-Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen des deutschen Herstellers bekannter machen. Teilnehmen können sowohl bestehende Partner als auch Reseller, die in den Markt für professionelle Datensicherung beziehungswise den Vertrieb der SEP-Produkte einsteigen möchten.

Im Rahmen der Aktion können Wiederverkäufer über die SEP Partner Lounge für eigene Aktivitäten Experten von SEP für Webinare und Events buchen. Zusätzlich erhalten sie laut Hersteller "attraktive Rabatte". Auch neue Partner können sich über das Portal registrieren und dann direkt teilnehmen.

Seine Dienstleistungen im Bereich Presales, für Health Check, Consulting und den Demo-Support bewirbt SEP als "Chillout Services" und sieht sie als überzeugende Argumente für Reseller. Die könnten ihren Kunden damit kompetenten Support und funktionell angepasste Lösungen sowie zielgerichtete Beratung, Analyse und Konzeption bieten.

Reseller erhalten von SEP außerdem Vorlagen und Grafikelemente in Form von Texten und Mailing-Anlagen, mit denen sie SEP Sesam als Teil ihres Portfolios bewerben können. Auch Whitepaper und Factsheets stehen als Informationsmaterial bereit.

"Kompetente Beratung für Datensicherungsprojekte ist wichtig und stellt gerade aktuell eine ideale Chance für weitere kompetente Services für Reseller dar", sagt Jan Trinkl, Vice President Sales bei SEP. "Mit unseren Chillout Services und dem Chillout Marketing-Kit, stellen wir unseren Partnern überzeugende Werkzeuge zur Verfügung, mit denen sie den immer wichtiger werdenden Bereich der Datensicherung aktiv vorantreiben können. Und wer noch kein Partner von uns ist, ist eingeladen sich zu registrieren."

