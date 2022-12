ExtraHop, Anbieter im Bereich Network Detection and Response (NDR), hat Chris Scanlan zum President und Chief Commercial Officer ernannt. In dieser Funktion verantwortet Scanlan unter anderem die globale Vertriebsstrategie. Eine Aufgabe ist es auch, die Beziehungen zum Channel zu verbessern. In dieser Richtung hatte das Unternehmen in der DACH-Region in den vergangenen Monaten bereits mit der Ernennung von Karl Werner zum Area Vice President für die Region Mittel- und Südeuropa, der Verpflichtung von Sandra Hilt als Senior Channel Director für EMEA und einem Distributionsvertrag mit Exklusive Networks Vorarbeit geleistet.

"ExtraHop befindet sich auf einem rasanten Wachstumskurs und ist dabei, den Markt für Network Intelligence neu zu erfinden", schwärmt Patrick Dennis, CEO von ExtraHop. "Wir freuen uns, dass Chris zu uns kommt, um eine branchenführende Vertriebsorganisation aufzubauen und zu leiten. Sein einzigartiger Hintergrund in der Arbeit sowohl im Partner- als auch im Anbieter-Ökosystem wird ExtraHop helfen, tiefe und strategische Beziehungen zu Kunden und Partnern auf der ganzen Welt aufzubauen."

Scanlan wird die Vertriebsabläufe in allen Regionen harmonisieren und seine Erfahrungen im Partner-Ökosystem nutzen, um das ExtraHop-Partnerprogramm attraktiv zu machen. Dafür bringt Scanlan Erfahrungen aus zahlreichen Führungsaufgaben in Firmen aus dem Netzwerk- und Security-Bereich mit, unter anderem von Blue Coat (das von Symantec übernommen wurde) und Cylance (das heute zu Blackberry gehört) sowie Check Point. Allerdings ist seine Sicht auch stark vom US-Geschäft beziehungsweise vom Nordamerika-Geschäft geprägt. Inwieweit er zumindest Verständnis für europäische Bedürfnisse hat, ist daher schwer abzuschätzen.

Wachstum kann er zumindest: Zuletzt war Scanlan CEO von Defy Security, einem Reseller von Cybersecurity-Produkten, mit Sitz im US-Bundesstaat Pennsylvania. Dort schuf er die Infrastruktur und prägte 2021 die Strategie für das Wachstum des Unternehmens von 170 auf 500 Millionen Dollar Umsatz. Zuvor war Scanlan President of Americas bei Check Point Software und SVP of North America Sales bei Cylance. Auch in diesen beiden Funktionen trug er dazu bei, die Grundlage für das schnelle Wachstum und die Expansion des jeweiligen Unternehmens zu schaffen. Scanlan sitzt auch im Beirat zahlreicher Cybersecurity-Startups.